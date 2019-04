Stradella: "Podemos hacer más de un gol por partido"

Con el triunfo por 2-0 ante Chalatenango, FAS escaló al quinto lugar de la tabla del Clausura 2019 para pegarse a los norteños con 20 puntos cada uno. Fue el cuarto triunfo al hilo de los asociados, de la mano del timonel nacional, Erick Dowson Prado.

"Estamos contentos con el resultado, por el esfuerzo del equipo, por la entrega. En el transcurso de estos partidos hemos demostrado que FAS puede, que tiene plantel, que tiene jugadores de calidad y podemos hacer más de un gol y terminar con el arco en cero. Los tres puntos se quedan en casa ", apuntó el volante argentino, Guillermo Sreadella

Para el gaucho, el equipo tomó la idea del técnico Prado desde hace algunas fechas atrás y admitió que es ahora cuando eso se ve materializado.

"Por ahí a uno le hace falta tomar un poquito de confianza, estar más concentrados. Eso es lo que nos ha pasado factura anteriormente. Pero ha llegado la segunda vuelta y no podemos dejar escapar puntos. Los juegos que nos quedan en casa deben ser de mucha propuesta nuestra. Ahora queda buscar otra victoria este domingo ante Sonsonate ", apuntó el suramericano.

Luego, Juan Aimar, otro volante argentino de los asociados, dijo que suma mucho en la parte anímica poder acumular cuatro victorias al hilo. "Está seguidilla de triunfos da confianza en lo grupal. Este es el camino que debemos seguir. Ojalá sigamos así, que sigamos trabajando con humildad. Este domingo tenemos un juego contra Sonsonate para poder intentar sumar otros tres puntos más y obviamente para saber si estamos para estar arriba en la tabla ", dijo Aimar.



¿Deudas?

Por otra parte, Stradella no quiso confirmar si hay saldos pendientes con el plantel de parte de la dirigencia asociada." Cosas con la directiva quedan entre nosotros. Ellos tienen que trabajar de su parte y nosotros desde nuestra parte. Creo que eso no me toca hablar a mí", apuntó Stratedella en charla con EL GRÁFICO.