Stradella: "No fue el resultado que queríamos"

FAS no pudo concretar las que tuvo y lamentó un empate que bien estuvo a su favor. El equipo dominó por largos tramos del encuentro pero la falta de pegada le pasó factura y se llevó el empate ante Marte.

Tras el encuentro, el volante ofensivo Guillermo Stradella valoró lo ocurrido ante los bombarderos. Los dirigidos por Zambrano tuvieron ocasiones y un amplio dominio, sobre todo en el primer tiempo, pero no lograron tener la definición.

"A veces la rapidez de la pelota o no tomar la mejor decisión. Si nos vamos a la posesión y las estadísticas nosotros manejamos el partido y tuvimos más ocasiones en el primer tiempo, tuvimos intensidad pero lamentablemente el fútbol se gana con goles, no con los datos", dijo el argentino-salvadoreño.

Agregó que el empate no era el resultado que salieron a buscar a pocos días para el duelo estelar por el liderato contra Alianza. Stradella consideró que la falta de definición, ayer, fue la causante del resultado.

Comentó que "no fue el resultado que queríamos. Desde el primer minuto salimos a buscar el partido pero no estuvimos finos. Más allá de eso es importante no perder, sumar y mantener la portería a cero".

"Ahora vamos a recuperarnos. Venimos de una seguidilla de partidos en donde por el clima nos toca canchas pesadas y representa una carga física para nosotros en un torneo corto. Hay que trabajar y nos tenemos que adaptar", acotó.

Y sobre el partido ante Alianza la próxima fecha recordó que estarán ante el principal aspirante al título al que conocen bien: "Tienen la misma base de siempre, es un equipo peligroso y ya los conocemos. Será un bonito partido", sentenció.