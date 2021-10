Stradella: "Los dos mejores jugarán la final, uno de ellos será el FAS"

La fe y la convicción por ganar que maneja internamente el argentino Guillermo Nicolás Stradella es de admirar; y es que este santafesino de 28 años con ciudadanía salvadoreña por naturalización desde el 24 de octubre del 2019 es un verdadero referente en las filas tigrillas desde que llegó en el Apertura 2016 para debutar en la primera fecha de esa liga ante el UES en el estadio Universitario (2-1) el 29 de julio de ese año.

Y es que Guille Stradella está convencido que luego de ayudar al equipo asociado a quitarse en mayo pasado la mufa de no ser campeón de liga por más de una década y a su vez, colgarse por primera vez en su carrera deportiva una medalla de campeón, la tarea de revalidar el título de campeón nacional en el Apertura 2021 es viable, pese a que queda aún 11 jornadas para disputar la final el próximo 19 de diciembre.

Stradella está en gracia en el presente torneo liguero con su equipo, con el cuerpo técnico, junta directiva y afición, ya que es el líder de asistencias en FAS y a la vez es el segundo goleador del plantel asociado con cinco goles luego de anotar el domingo anterior ante Municipal Limeño por la jornada 15 el gol del triunfo (2-1) en casa y romper así un largo y tortuoso mes de no ganar en el campeonato nacional.

¿Es el Apertura 2021 tu mejor torneo desde que llegaste al país?

En cuanto a números y estadísticas se puede decir que sí, porque he dado varias asistencias a gol y he anotado por ahora cinco goles, más no en la cantidad de minutos que he acumulado en la liga porque hubo torneos anteriores en donde solo me había perdido por allí dos juegos y casi siempre he jugado de titular, pero desde el torneo anterior y éste me he tenido que turnar entre titular y suplente, pero siempre logrando apoyar y aportar al equipo.

Entonces, ¿podemos decir que Guille Stradella ha alcanzado una madurez futbolística para aceptar esa realidad que vive actualmente en FAS?

Uno ahora acepta los roles que debe cumplir en el equipo y debemos darnos cuenta y ser inteligente que cuando uno tiene la oportunidad de jugar hay que aprovecharla. En el torneo anterior creo que con Dustin (Corea) éramos los cambios ya seguros en cada partido y tratamos de hacer diferencia. Uno debe sentirse importante dentro del equipo y eso lo supimos entender, por eso celebramos al final ese título nacional.

¿Piensas que el equipo alcanzó una madurez que antes no tenía tras lograr el título en el Clausura 2021 y botar esa losa pesada sobre la espalda?

Nos sacamos ese peso de encima, nos sacamos esa triste historia también, eso nos ha hecho poder jugar un poco más suelto. Hay jugadores que se miran más liberados, que ya no tienen miedo de pedir la pelota o que puedan errar un pase, que se animan más, arriesgan más (en la cancha) y eso le da mayor fluidez y más importancia al equipo. Creo que eso es lo que se ve reflejado en la primera vuelta, pero en esta segunda vuelta hemos quedado a deber, más en el resultado que en el juego.

¿Porqué FAS sufre mucho a la hora de definir las ocasiones de gol que genera en cada partido?

A veces uno peca de egoísta, de no poder ver a su compañero mejor ubicado para anotar o por tomar no la mejor decisión, siempre uno quiere dar lo mejor al equipo, pero a veces se cometen errores internos que a veces te llevan a eso; otras veces es el destino, donde la pelota no quiere entrar como lo sucedido ante Águila y muchas veces se equivocan los caminos como ante Jocoro al errar el camino y mandar muchos centros por arriba y no haber intentado mandar centros por abajo por lo pequeño de la cancha y buscar algún rebote para definir. Son circunstancias del partido donde se debe manejar minuto a minuto el juego, pero la tranquilidad que tenemos dentro del grupo junto a los profesores es que las situaciones se generan, estaría más preocupado que no generemos ocasiones de gol, que nos amparamos del pelotazo o que dependamos de una jugada a balón parado, eso a la larga nos brinda tranquilidad porque nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien, pese a que muchas veces eso no se refleja en los resultados.

¿Juega FAS más tranquilo lejos del estadio Óscar Quiteño o es una impresión falsa lo que transmite el plantel?

Se pudiera decir que sí, pero es algo desde que estoy en FAS siempre ha pasado. En el torneo anterior dejamos pasar muy pocos puntos jugando de local, pero en este torneo nos ha costado un poco más; pero creo que debemos entender que la gente está con nosotros y no en contra y que depende de nosotros poder meter el balón a la portería contraria, pero eso se logrará solo si ganamos, si sumamos puntos, con eso la gente llegará más al estadio y meterá más presión al rival.

¿Pensás que si lo pensabas mucho no anotar ante Limeño ya que por poco el zaga Quiñónez repite la temeraria barrida que sufriste antes?

Te seré sincero, en el momento que Dustin (Corea) tira la pelota veo que el portero de ellos no achica a tiempo la jugada, me la jugué del todo porque sabía que el central se me había tirado en dos jugadas anteriores de mala leche; no sé si será su estilo de juego o por las circunstancias del partido a veces a uno lo lleva a terminar jugando en situaciones al límite, y me expuse también a sufrir alguna lesión, pero miré la oportunidad tan cerca de poder marcar, gracias a Dios la pelota entró y yo no salí lastimado porque pude esquivar esa barrida también y nos fuimos todos contentos a casa por el triunfo.

¿Qué sensaciones tenés de poder jugar el próximo sábado por primera vez en el estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca ante el Platense?

Por lo que me han contado la cancha es bonita, el ambiente que pone la gente también es lindo, entonces será un partido lindo; nosotros hoy por hoy vamos con esa mentalidad de ganar esos tres puntos que ellos nos quitaron en nuestra casa para no perder esa serie directa en las dos rondas. Esperamos hacer las cosas bien, tratar de seguir por el mismo camino para poder obtener el resultado que todos queremos.

Luego de cinco años de vivir en el país, ¿qué más extrañas de Argentina?

Obviamente a mi familia, a mis amigos, he ido en tres ocasiones pero ya llevo tres años de no visitarlos, estoy tranquilo, cómodo, contento, agradecido con este país que me ha brindado una familia, estando uno lejos de sus raíces a veces se complica; gracias a Dios me puso a Paola en mi camino poco tiempo de llegar acá, eso me ayudó mucho para estabilizarme, con compañía y no estar pensando mucho en mi familia en Argentina y luego con el tiempo hemos formado una linda familia y eso solo se lo agradezco a Dios.

¿Qué fue lo que te costó más adaptarse al país?

En sí no me costó adaptarme mucho, en cuanto a la comida hay casi la misma variedad que en Argentina, el tener calor casi todo el año a mí no me afectó porque en Argentina tenemos dos climas, invierno hace mucho frío y en verano mucho calor, me costó mucho al principio adaptarme al ritmo de juego de; fútbol salvadoreño, pro más allá de eso la gente siempre me ha acogido muy bien, me ha tratado muy bien y no he tenido problemas en eso. Extraño sí la comida y la tranquilidad en mi casa, tomar mate con ellos, es algo que me hace falta algunas veces sentirlo.

¿Qué consejo le has transmitido al 'Turco' Ahmed, tu nuevo compañero de equipo en FAS para adaptarse al fútbol nacional?

Bueno, la mayoría que llega nuevo al FAS uno trata de contarle lo que se vive en el país, cómo se juega en el equipo, orientarlos para que sepan que es diferente de otros lugares, ejemplo claro es que Ahmed ha vivido en varios países, como en México, pero lo pongo en contexto de las cosas a que se enfrentará pero siento que poco a poco se irá adaptando al equipo, a sumar más minutos de juego.

¿Sueñas que algún día tu hijo (Nicolás) te emule jugando con FAS?

Por ahora no, está muy chico, ni Paola ni yo hemos intentado influir o exigirle que siga al FAS; de hecho mi esposa le hincha al equipo rival (al Alianza), nosotros tratamos que él sea feliz, que juegue, que entienda el deporte, ya con el tiempo él decidirá a quién hinchar. Nosotros tratamos de enseñarle a patear la pelota, por ahora agarra los balones con la mano, tienen muchas, pero el hecho que la familia de mi esposa sea aficionados al Alianza no ha sido impedimento en nuestra relación, por allí el que más sufre es mi suegro, pero todo se maneja bajo un respeto mutuo, tenemos una buena relación con ellos, al reunirnos hablamos de los demás equipos, nunca hay burlas entre nosotros, incluso en la final mi suegro estaba fuera del país por lo que no hubo sufrimiento de parte de él por perderla.

¿Vés al FAS nuevamente jugando la final de este torneo?

Quiero ver al FAS ese día, estar dentro de la cancha jugando esa final, pero para eso hay mucho camino que recorrer, hay que trabajar mucho y fuerte para alcanzar ese objetivo, solo puedo decir que los dos mejores equipos, aquellos que hagan mejor las cosas en la liga son los que van a estar jugando esa final el próximo 19 de diciembre en el Cuscatlán y uno de ellos será el FAS. No tengo preferencia alguna del rival que se podría tener ese día, es Dios el que decide y nosotros solo somos los artistas en este momento, aunque hay equipos que han mejorado mucho, Águila, el mismo Jocoro que tiene un torneo bárbaro, Alianza que siempre es favorito, Firpo que busca retomar su protagonismo, ya habrá tiempo de pensarlo mejor.

FICHA

Nombre: Guillermo Nicolás Stradella

Data: Santa Fe, Argentina, 16 de septiembre de 1993

Edad: 28 años

Posición: Extremo derecho

Estatura: 1.68 metros

Peso: 157 libras

Trayectoria: Argentina: Atlético Rafaela (Primera B Nacional-2011-2014), Ben Hur de Rafaela (Torneo Regional-2015-2016). Venezuela: Portuguesa FC (Primera División-2014-2015). El Salvador: FAS (Primera División-Apertura 2016 a la fecha)

Palmarés: Campeón de liga con FAS (Clausura 2021)