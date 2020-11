Stradella: "Le apuntamos a ser líderes de la tabla" 

Luego de la victoria por 1-3 ante el Sonsonate el pasado fin de semana, el plantel tigrillo volvió a las prácticas para encarar el choque ante el Once Deportivo que será el cierre de la fase de grupos por zona y en donde buscará el primer lugar de la tabla.

De acuerdo con Guillermo Stradella, anotador de un doblete en tierra cocotera, la buena racha de resultados de ve reflejado en el ambiente del grupo y les motiva para encarar el cierre de esta fase ante los fronterizos. Stradella aseguró que quieren llegar al primer lugar, situación que podrían alcanzar ganando y que el Metapán empate o pierda ante el Sonsonate.

"Es lindo empezar la semana después de ganar, te da un poco más de tranquilidad. Le apuntamos a finalizar líderes de la tabla, es importante quedar en la historia del equipo en cuanto a goles pero eso no es mi único objetivo sino quedar campeón", dijo el atacante argentino.

Los santanecos han dado vuelta a su situación luego de un arranque de dos derrotas consecutivas y muchas dudas en su accionar. Ha sido hasta la tercera fecha en el empate sin goles ante los de Ahuachapán que comenzaron a tener sus primeros puntos. De ahí suman dos victorias consecutivas y solo han recibido un gol en contra en esos tres encuentros.

Según Stradella, no es tanto que sean mejores o peores sino que la definición se ha calibrado y por ello suman goles que les han dado puntos. Esto viene como anillo al dedo pues cuentan con una solidez deportiva que les permite recibir menos goles.

"Que hayamos convertido las ocasiones que creamos no quiere decir que estamos mejor o peor que antes, pero sí siento que vamos avanzando, lo he dicho desde el tercer partido (empate ante Once Deportivo) que hemos mejorado en diferentes etapas y ahora hemos mantenido la portería a cero y convertimos las ocasiones, por eso se ve reflejado en el resultado. Seguimos con los pies en la tierra y esperamos conseguir buenos resultados", agregó.

Sobre ese choque ante el Once Deportivo, Stradella apuntó que buscan ganar para ser líderes. Además, sus dos goles le han motivado para aportar al equipo en la posición que sea y bajo el rol que sea.

"En FAS nunca hay partido de trámite, cada uno es una final y se exige ganar. Sabemos que será difícil, los equipos que llegan al Quiteño se encierran un poco más, pero tenemos que aplicarnos más. Esta fase se ha tomado también para adaptarnos, encontrar al equipo y en lo personal me siento contento al aportar al equipo, a veces es con goles, otras con asistencias, todo es importante", expuso