Stradella: "La calidad de Dustin nos hizo empatar"

FAS rescató un punto en Santa Ana que ahora lo ubica en la segunda posición de la tabla y fue un encuentro meritorio porque a pesar de jugar casi todo el encuentro con uno menos, los santanecos encontraron el empate y se encomendaron a Gerson López bajo los tres postes y el gol de Dustin Corea.



La apuesta le resultó a Jorge Rodríguez, que tuvo que modificar su línea ofensiva pero encontró respuestas con Stradella por la banda ante la ausencia de Ibsen Castro por la roja. El estratega reconoció que en algunos momentos del partido se sintió satisfecho con el rendimiento de los suyos.



"En algunos momentos no me gustó el juego. Los primeros minutos fuimos un equipo muy displicente. Después reaccionamos un poco pero hay que trabajar y ver qué se puede hacer para el próximo partido", consideró 'el Zarco'.



No pone excusas por las ausencias: "Chalatenango hizo un buen trabajo pero no hay excusas por las bajas. Hay que ver cómo responden nuestros jugadores porque los que no están tampoco tienen garantizado su lugar".



ESCALA POSICIÓN

El FAS se mete de lleno en la pelea a falta de dos jornadas por encontrar un cupo en el segundo puesto de la clasificación. Para Guillermo Stradella, el equipo logró el objetivo de sumar a pesar de la expulsión a los 17 minutos del inicio .



"El esfuerzo físico para nosotros fue mayor. Tuvimos que modificar algunas piezas pero creo que la calidad que tiene Dustin nos hizo empatar y en el segundo tiempo tratamos de ser más colectivos pero es importante no perder", dijo el argentino-salvadoreño.



Agregó que "el resultado entre Platense y Águila es una noticia buena para nosotros pero ahora dependemos de nosotros en los dos partidos que restan. Soy consciente que haciendo dos buenos partidos y sacando los resultados, el segundo lugar será nuestro".