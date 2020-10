Stradella: "Es una difícil situación que estamos atravesando"

El momento no es el mejor en el FAS. Eso es claro y el volante argentino, Guillermo Stradella, confesó que han sido momentos duros después de las dos derrotas en liga y la eliminación de la Liga Concacaf el pasado martes ante el Managua. Por ello, expone que el plantel asume las responsabilidades y trabajan para revertir el mal inicio a partir de este domingo.

De acuerdo con el sudamericano los jugadores son el principal responsable pero también los que deben sacar el barco a flote. Si bien el campeonato local apenas comienza, desde ya asegura que el plantel no ha estado a la altura de las expectativas generadas por los fichajes para ser protagonistas. Por ahora hay esperanzas en el Apertura 2020 pero el torneo regional ya es historia.

"Es una difícil situación que estamos atravesando, no es la primera pero es triste y nos duele a los jugadores que somos los responsables de lo que se está viviendo. Me da tranquilidad que esto recién comienza, el ambiente no es el mejor pero somos conscientes que no estamos a la altura, que lo que estamos dando no nos está alcanzando", dijo Stradella.

"Desde que comenzamos el torneo creo que no todo es negativo, desde el juego ante Metapán hemos mejorado. Nos ha faltado mantener el ritmo de partido, hay que seguir mejorando y conjuntando con los nuevos (jugadores) y desde hace tiempo sabemos del peso de esta camisa y hay que ser conscientes de hacer un buen trabajo. La responsabilidad es de todos, tanto del cuerpo técnico de poner los que mejor están y ellos están haciendo su mejor trabajo y nosotros estar adaptados a lo que proponen", agregó.

Stradella expone que son los jugadores los que deben de dar ese paso al frente y luego de las charlas en el camerino para darle vuelta a la situación de ha determinado que se debe ser más agresivos, jugar con intensidad y mantener un ritmo constante en todo el partido. Esto porque el equipo tiene buenos inicios pero en el segundo tiempo se viene abajo.

"Somos capaces de darle vuelta a esto, hay calidad de jugadores para revertir aunque por el momento no estamos dando ese plus. Hay que ser más líderes, tener más voz en el terreno de juego. Van a esperar un FAS más agresivo, tratando de mantener el ritmo de juego. En el primer tiempo hemos empezado bien y en el segundo nos desinflamos pero vamos a tratar de ser constantes y sacar el resultado positivo", indicó.

El próximo compromiso es ante el Once Deportivo, que viene de ser goleado por 6-0 ante el Metapán, pero deben estar enfocados en lo que el cuerpo técnico les indique. Una de esas observaciones es mantener su marco imbatible, pues en los tres juegos oficiales de la temporada han recibido al menos un gol.

"El tema de mucho tiempo parado nos ha pasado factura a todos. Ante el Metapán le costó mantener el ritmo pero nosotros queremos ganar y debemos mantener la valla a cero", finalizó.