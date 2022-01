Stiwar Mena se disculpa con Alianza

Alianza subió en sus redes sociales una carta por parte de Stiwar Mena dirigida al cuadro albo debido a la salida del jugador cafetero hace una semana.

Mena pidió disculpas a la junta directiva y los aficionados de Alianza por haber firmado con un equipo extranjero mientras tenía contrato vigente con la institución alba.

Hay que mencionar que, en dicha carta, el jugador explica que llegó a un acuerdo con la junta directiva de los albos y que Alianza publicó que aceptaba las disculpas del zaguero colombiano.

“Quiero empezar expresando mis disculpas con todos ustedes por la manera en que me fui del equipo. Después de un tiempo pensando y recapacitando, se que cometí un error y entiendo que no puedo enmendarlo. Ya llegamos a un acuerdo con la junta directiva para que este problema no escale y me queda de lección no volver a cometerlos”, redactó el ex jugador de Alianza.

�� | Gracias Stiwar por tus disculpas. Las aceptamos y éxitos en tu futuro. ��#AlianzaFC ��️ pic.twitter.com/HbQLWpQ0Ku — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) January 12, 2022