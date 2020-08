Steve Alfaro, entre el juzgado y el fútbol

Helden Seteve Alfaro finalizó su vinculación con el Sonsonate al término del Clausura 2020, por el momento está a la espera de arreglar con otro equipo pues su intención es de seguir en la primera división. Para palear la situación económica, encontró un interinato en un juzgado lo cual le ha permitido tener ingresos en esta época complicada por el COVID-19.

Alfaro reconoce que en este momento es difícil salir adelante pues la pandemia ha tocado los bolsillos de los salvadoreños y es duro encontrar un trabajo fijo. De hecho, el fútbol, el cual ha sido su medio de subsistencia, ha estado en pausa desde el 20 de marzo y son más de cuatro meses sin actividad. No obstante, un amigo le ayudó a tener un interinato en un juzgado el cual le ha permitido generar ingresos para su familia.

"Un amigo mío me ofreció cubrir una plaza de manera interina en el Órgano Judicial. Esto me ha ayudado a estar ocupado y también obtener un poco de dinero. Es algo nuevo para mí, tiene que ver bastante papeleo, pero ahí vamos. Me ha interesado mucho este trabajo y voy aprendiendo cosas nuevas", dijo.

Alfaro asiste a su oficina de manera alternada pues dentro de las medidas de prevención está que el personal debe asistir un día sí y un día no, así como guardar todos los protocolos de sanidad, lo cual le ha permitido tener un contacto algo irregular con las demás personas. Sin embargo, ha tomado este trabajo con gran ilusión y son ya dos meses en ese cupo.

El interinato terminará en este mes de agosto por lo que Alfaro espera definir con un equipo para encarar la próxima temporada. Además, reconoce que también está la posibilidad de buscar otra actividad pues el Apertura 2020 empezaría, si se tiene el aval del Gobierno, el 20 de octubre.

"Dios me ha bendecido con esto, pero muchos compañeros la han pasado bien difícil. Sabemos que tocará reinventarnos con algún negocio o algo rentable, me he podido imaginar con ventas de lácteos, huevos y cosas similares. Al ser padre y tener una familia a cargo hace que busquemos los esfuerzos para salir adelante", agregó. Alfaro tiene sobre la mesa otra opción que es la venta de suplementos de vitaminas.

El reto está por delante. Quiere llevar el fútbol de la mano junto a sus proyectos personales, poner un pequeño negocio y salir adelante. Su sueño, como siempre, es ayudar a su familia y este trabajo en el órgano Judicial le ha permitido reconocer que se pueden lograr muchas cosas con esfuerzo. "Cada día se aprenden cosas nuevas, uno debe tomar lo bueno y seguir adelante", destacó.

El fútbol

En un primer momento estuvo consciente que dar por finalizado el Clausura 2020 era lo más adecuado debido a la pandemia y las medidas de restricción que impuso el Gobierno. "Esperábamos que el siguiente torneo iba a seguir su rumbo normal, pero eso no ha pasado", destacó. Por ello, la situación se complica cada día que pasa pues hay incertidumbre sobre el desarrollo del campeonato.

El mediocampista firmó sólo por un torneo con el Sonsonate, es decir solamente por el Clausura 2020 pero no entró en los planes del cuerpo técnico comandado por Rubén "el Polillita" da Silva, así que no renovó. No obstante, ya cuenta con un par de ofertas sobre la mesa pero debido al aplazamiento de la segunda fase de apertura económica lo cual ha retrasado el inicio del certamen, aún no ha firmado nada.

"Por el momento no he arreglado con ningún equipo. Tengo pláticas adelantadas pero todos estamos a la espera que se pueda realizar el torneo. Sé que estaban viendo aspectos como el presupuesto, así como que no habrá público, entonces eso ha afectado a la hora de tomar decisiones. Tengo ofertas en primera y también de un equipo de segunda división, ahora quiero analizarlo todo de la mejor manera porque no quiero descuidar a la familia, veremos nuevos rumbos y Dios sabrá dónde estaré", agregó.

De 27 años, este volante ha militado en equipos de liga mayor como Dragón, Pasaquina, Once Municipal y Sonsonate, así como otros en la liga de plata y bronce (El Roble, Platense y Atlético Comalapa). Con los cocoteros disputó el pasado torneo y consideró su paso como "algo positivo. Lo único malo es que fue muy corto, jugué la mayoría de partidos, me siento satisfecho de alguna manera por el trabajo realizado".

La parte económica y empezar tarde la pretemporada fueron factores que complicaron el accionar cocotero pero ahora ya es historia y su meta es salir adelante sin dejar el fútbol.