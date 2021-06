Sterling: "Sabía que tenía que marcar aquí"

Raheem Sterling, goleador de Inglaterra este domingo, aseguró que sabía que "tenía que marcar aquí" por haberse criado tan cerca de Wembley, un lugar especial para él.

El jugador inglés, una de las sorpresas en la alineación de Gareth Southgate, tras una temporada irregular con el Manchester City, dio la victoria a su equipo ante Croacia.

"Se siente muy bien haber marcado hoy. Siempre me dije a mí mismo que si venía a jugar aquí, haciendo crecido a dos minutos, tenía que marcar. Es una gran sensación haberlo hecho", dijo Sterling a la BBC.

"Hay muchas razones por las que no he marcado para mi equipo y todas son irrelevantes ahora mismo. Estoy aquí con Inglaterra y estoy disfrutando de mi fútbol. Eso es lo más importante. Si he justificado mi selección? Bueno, lo estoy intentando", afirmó.

"Es genial haber empezado con una victoria y ahora tenemos varios partidos por delante con los que ilusionarnos. Ha sido una temporada larga para mí, pero no podía esperar para llegar aquí y jugar con Inglaterra", añadió.

Con el triunfo ante Croacia, Inglaterra se coloca líder del Grupo D, a la espera de que jueguen Escocia e Inglaterra.

"Tenemos que construir a partir de lo de hoy y disfrutar. Tenemos que concentrarnos. Esto apenas acaba de empezar. Tenemos que seguir ganando, mantener esa mentalidad y seguir hacia adelante", aseguró.