Stephanie Zúniga: "Jugar para El Salvador significa mucho para mí"

Stephanie Zúniga, la futbolista estadounidense con raíces salvadoreñas que juega para el Cruzeiro en la liga femenina de Brasil, arribará al país este lunes para incorporarse a la selección nacional.

La Azul femenina inició este lunes su preparación para las eliminatorias para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y tendrá un microciclo de una semana que incluye dos juegos amistosos con su similar de Nicaragua.

Zúniga, hija de padres salvadoreños y graduada de comunicaciones de la Universidad de Colorado, fue fichada a principios del 2021 por el Cruzeiro y unos días después dio el sí para poder ser parte de la selección femenina de El Salvador.

Antes de arribar al país, la futbolista concedió una entrevista a El Gráfico para contar cómo su arraigo con El Salvador facilitó su decisión de dar el sí para representar al país de su familia y cómo espera aportar al crecimiento del fútbol femenino en las tierras criollas.

Usted recibe su primera convocatoria a selección de El Salvador, ¿cómo toma este nuevo reto en su carrera?

Primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad porque es un gran orgullo, mis padres son de El Salvador y para ellos significa mucho, entonces estoy agradecida por esta oportunidad y voy hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo a llegar en el nivel que tiene que estar.

Estoy feliz, no puedo esperar llegar allá y empezar a trabajar, a hacer mi parte y como dije, ayudar al equipo a subir al nivel que queremos estar.

Este 2021 ha sido muy agitado para usted. Primero se convierte en la primera salvadoreña en jugar en la liga femenina de Brasil y de repente está tomando un vuelo para venir a El Salvador a presentarse para jugar en la selección nacional. ¿Cómo describe su año?

Como lo dije, son bendiciones, porque hay muchas jugadoras que les gustaría llegar a este nivel y yo estoy muy agradecida porque estas oportunidades hayan coincidido. Como te repito, haré lo máximo para aprovechar estas oportunidades.



¿Usted tenía presente de que podía ser parte de la selección femenina de El Salvador?

Es muy chistoso (ríe) porque mi papá siempre, desde que era niña, hablábamos que algún día podría ser una posibilidad, me preguntaba "si algún día te llama la selección de El Salvador, ¿tú irías?" y siempre le dije que sí, por qué no, es una oportunidad que aparece, por qué no tomar esas oportunidades.

Yo sé lo que El Salvador significa para mis padres y no solo a ellos, sino que toda mi familia está orgullosa de ser salvadoreña, yo crecí con la cultura salvadoreña y como te repito, estoy muy feliz y orgullosa de representar El Salvador, porque aunque yo nací en Estados Unidos, yo soy salvadoreña, a veces bromeo y siempre digo que soy salvadoreña primero y después de Estados Unidos (ríe). Nunca sabía que se iba a dar, pero cuando me llamaron yo felizmente acepté.

Tiene alguna otra experiencia con selecciones nacionales, ¿las de Estados Unidos, por ejemplo?

Sí tengo pero a nivel sub-15, no del nivel mayor, me llamaron a unos campamentos, atendí a dos convocatorias y esa es la experiencia que he tenido con la selección de Estados Unidos.



¿Cuáles son o qué tan altas son las expectativas con la selección de El Salvador?

Ya lo dije, quiero lograr que El Salvador aparezca en el mapa, que El Salvador pueda tener ese nivel, queremos ganar todos los partidos que vamos a jugar y enfocarnos en Nicaragua que es el primer rival que tendremos. Quiero conocer a todos y ver el equipo, como juegan las otras jugadoras para poder subir el nivel del equipo femenino y ganar primeramente.

Ojalá otras niñas que son de los Estados Unidos vean eso y quieren participar, se animen, que quieran ser parte de la selección de El Salvador, porque a mejor jugadoras, mejor selección, mejor oportunidades para subir a ese nivel, sino trabajar con lo que tenemos, luchar duro e ir con todo siempre.

¿Usted tiene conocimiento de jugadoras salvadoreñas en Estados Unidos que podrían ser parte de la selección?

Sé de algunas, pero no las conozco personalmente, solo sé de unas, pero sí, hay jugadoras que quieren ser parte de El Salvador en Estados Unidos.

¿Hay ansías por debutar con el combinado nacional?

Sí, hay ansias por debutar, estoy feliz, estoy emocionada por llegar y jugar el primer partido. Ya lo he dicho, esto significa mucho para mí el representar la camisa de El Salvador, entonces estoy ansiosa, ya me imagino las sensaciones que tendré cuando entre al campo y empiece a jugar.



¿Ya habló con el técnico de la selección o con alguna compañera?

Sí, hablé con el técnico, él me llamó, empezamos a hablar y siempre estamos hablando de todo. Sé de una que va llegar, jugué con ella en la Universidad de Colorado. Yo jugué con ella en la Universidad, ella iba entrando y yo tenía mi último año.



¿Cómo toma su familia esta etapa de su vida? Ya se graduó de la Universidad de Colorado y ahora es futbolista de la liga femenina de Brasil y seleccionada nacional de El Salvador.

Ellos están muy felices, como dije son bendiciones y ellos siempre me han soportado, han estado ahí por mí, por las bendiciones que han aparecido, para ellos es un gran orgullo que yo tenga la oportunidad de representar el país de ellos, donde ellos nacieron y crecieron.

Ellos están felices de que esté logrando mi sueño de jugar profesionalmente en Brasil y jugar para la selección de El Salvador.

¿Cuánto tiempo tiene de no venir a El Salvador?

Tengo mucho tiempo (ríe), estaba hablando con unas chicas aquí y no me gusta hacer la cuenta porque me doy cuenta que me estoy poniendo más y más, no vieja (vuelve a reír) pero tengo unos 15 años de no ir, voy a cumplir 25, pero ya hace unos 15 o 16 años de no ir por allá. Feliz igual porque podré volver a ver a mi familia por los dos lados, mi papá es de San Marcos y mi mamá de Arcatao.

Stephanie, usted viene influenciada por el fútbol estadounidense, que es la mayor potencia del mundo en cuanto a fútbol femenino y viene a un país en donde el fútbol femenino vive su etapa de profesionalización, ¿usted está consciente de que de que el fútbol femenino de El Salvador está dando sus primeros pasos?

Yo sé que están en sus primeros años y como usted me preguntó sobre cuáles eran mis metas, pues creo que esas mismas son las de ellas, quiero que crezca el fútbol femenino a El Salvador y traer atención al fútbol femenino, para mí es muy importante que las mujeres sepan que ellas pueden lograr sus sueños si quieren ser futbolistas profesionales, eso también es una cosa que yo quiero lograr, que la gente apoye al fútbol femenino porque para mí es muy importante.