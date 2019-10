Stempel, exentrenador del Águila, condecorado por la monarquía británica

El exentrenador del Águila, el panameño-inglés Gary Stempel, fue condecorado este jueves por la monarquía británica en una ceremonia en el palacio de Buckingham, Inglaterra, según reporta la prensa de ese país.

Stempel, que dirigió a los migueleños en 2007, antes de tomar las riendas de la selección canalera, fue reconocido como miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, debido a su trabajo en Panamá, según había dado a conocer la embajada británica en ese país.

De acuerdo a los medios canaleros, la ceremonia se realizó esta mañana (4:00 a.m.) en la residencia de la Reina Isabel II.

El extimonel de los aguiluchos había recibido meses atrás el nombramiento pero viajó esta semana a Inglaterra para recibir formalmente el reconocimiento.

FOTO: CORTESÍA, LA PRENSA (PANAMÁ)

Según La Prensa, diario de Panamá, Stempel dijo que estaba "nervioso, pero obviamente contento. La ansiedad es porque no quiero perder la voz". Agregó que "cuando me pregunten a la hora que me entreguen la orden, no ir a decir una respuesta estúpida o algo así".

Stempel dirigió al Águila hasta la fecha 13 del Clausura 2007 y en su momento definió su experiencia en el nido como "decepcionante, porque obviamente quería hacer un mejor trabajo que finalmente no ocurrió. Nadie sale de su país con el propósito de fracasar o que va a regresar en un par de meses. Traté de hacer las cosas y aunque fue una buena experiencia, sirvió para aprender lo bueno y lo malo".

El panameño-británico posteriormente dirigió a la selección mayor de Panamá, con la que ganó la Copa UNCAF de 2009. Asimismo, fue interino en la Roja tras la salida de Hernán "Bolillo" Gómez, después del Mundial.

A nivel de juveniles clasificó a Panamá a la Copa del Mundo sub-20 de 2003 y en clubes ganó cinco ligas con el San Francisco en tres distintas etapas.