Soyapango peleará por el tercer lugar

Soyapango F.C. quedó fuera de la final del Campeonato Futsal de Clubes al caer derrotado por el Grupo Line de Costa Rica con un marcador de 3-2 en el que los cuscatlecos no pudieron con el nivel de los costarricenses.Los cuscatlecos iniciaron con el ataque y tuvieron la primera llegada de peligro en los pies de Leandro Montoya que se sacó al defensa y portero, pero su disparo se estrelló atrás del larguero desaprovechando la más clara oportunidad de anotar.Grupo Line respondió rápidamente, pero con un disparo que no fructificó. El primer tanto para Line llegaría por intermedio de Juan Cordero poniendo el 1-0, Diego Zúñiga, al 19, ampliaría la ventaja y se irían al descanso con un sólido 2-0.En la segunda parte, Soyapango mejoraría en su ataque y parado táctico, pero esto no le bastaría porque al minuto 22 de la segunda parte, Juan Cordero sumaría otro gol para los de Costa Rica.Pero el equipo salvadoreño pondría a temblar a Grupo Line ya que encontró el 2-3 con un penal bien cobrado al minuto 38.Soyapango jugara el tercer lugar en contra del ganador de Elite Futsal (E.U.) vs Habana (CBA).