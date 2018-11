El balón ha ido a las redes en dos ocasiones ante Guatemala, gracias a su trabajo. Son los tantos que abren el camino a la sub 20 de El Salvador para la siguiente ronda de competencia.

Es bromista, confesó. No le tiembla la voz para admitir que es el más extrovertido dentro del grupo de la selección Sub-20. Aunque también, Siliazar Henríquez, seleccionado sub-20, asegura que le gusta hablar más en el terreno de juego.



"Soy la parte de alegría en el grupo. Soy el más bromista. Trato de ser un lider dentro de la cancha, porque me lo inculcaron. Trato de sumar al equipo. Se me dio la oportunidad de marcar dos goles ante Guatemala, que nos dan esa oportunidad de poder clasificar", apuntó el zaguero central de la selección.

Desde los 14 años, Henríquez entró a FESA. Trabajó ahí luego de haber sido parte de la escuela de fútbol de San Luis La Herradura. Es parte del equipo de la tercera división de esa fundación. "Todo lo que soy es mérito del profesor Jorge Roque, de San Luis La Herradura. Fue la primera persona que confió en mí. Luego se involucró Wálter Guevara, que me ayudó a llegar a FESA", apuntó el zaguero, quien es uno de los líderes de ese combinado juvenil.

Por otra parte, el jugador de tercera división cree con esfuerzo se pueden obtener los éxitos, sobre todo en esto ddl balompié, que ed tan complejo.

"Soy de San Luis La Herradura y eso me ayudó a madurar como jugador. De todas las cosas que a uno le pasan uno tiene que sacar conclusiones. Gracias a Dios hoy estoy acá y soy un vivo ejemplo de que cuando se quiere, se puede", indicó el jugador de Turín FESA.

Luego, Henríquez indicó que en la selección sub 20 se entiende muy bien con Jorge Cruz, de Once Lobos, de segunda división. Pareciera que los dos llevan muchos tiempo jugando juntos. Pero no es así. Es apenas en la selección juvenil que lo han comenzado a hacer.

"Me entiendo bien con Jorge Cruz en la zaga. Es una gran persona. Somos muy amigos con él. Eso se ve reflejado dentro del terreno dd juego. Es un excelente central, muy maduro. Es donde encontramos esa unidad y la reflejamos dentro del terreno de juego", concluyó Henríquez.