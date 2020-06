Sosa: "El plantel del Metapán tiene mucha calidad" 

Herbert Sosa reconoce que el Isidro Metapán es de los equipos que hizo contrataciones de peso de cara al Apertura 2020 y le gusta ese reto. Habló de la salida del Santa Tecla en donde no se pudo obtener su mejor rendimiento y que la reducción del costo de la plantilla le pasó factura.

¿Qué te parece este nuevo reto de llegar al Isidro Metapán?

Muy bien. Me gusta porque es un reto muy bonito en una institución que se ha reforzado muy bien para competir y eso me llena de alegría pues hay un buen plantel. Esperamos que se normalice esta situación (pandemia) y tomar las medidas de prevención y hacer una buena temporada.

¿Has hablado con tus nuevos compañeros y el cuerpo técnico, qué te dicen del proyecto?

Sí, hemos tenido buenas conversaciones con un par de temas. También estamos en un grupo de WhatsApp con los compañeros quienes me dieron la bienvenida. Con el cuerpo técnico hablé cuando estaba por llegar al equipo, me hablaron de sus planes y todos estamos pensando en lo mismo, de estar en la cancha, en los entrenamientos y ya estamos contando los días para que esto pase.

Muy bien. Fue una de las cosas que más me ha gustado que el plantel tiene mucha calidad, que se ha armado para competir, dar la pelea y ojalá este torneo pueda aportar, ser un peón de quien se pueda confiar para cumplir las metas.

¿Qué faltó en Santa Tecla para dar ese aporte de calidad la pasada temporada?

Era un equipo que venía con muchos temas encima, con muchos problemas y aún en la actualidad se mantiene. Mi salida fue por ese tema también porque estaban recortando personal y estaban tratando de bajar la planilla. En el torneo que estuve también surgieron problemas que te perjudican, que desvían del objetivo. En lo personal, un par de lesiones que tuve me afectaron.

¿En Metapán se verá al Herbert Sosa que conocemos?

Ese es el objetivo. Primero queremos tener el tiempo suficiente para prepararnos y creo que ese fue uno de los aspectos que perjudicó en Santa Tecla que no tuvimos una pretemporada larga. Espero que ahora podamos tener cómo mínimo un mes para prepararnos porque venimos de cuatro meses de no trabajar de manera habitual.

La directiva y cuerpo técnico están con el objetivo entre ceja y ceja de llegar a la final.

Claro, de hecho esa fue una de las razones que me motivaron a llegar a Isidro Metapán. Hablé con el cuerpo técnico y se trata de eso, de llegar a la final y para ello se han llevado buenos jugadores como (Cristian) Gil, Ricardinho, el "Cacho" (Alex Larín), que son jugadores importantes y se suman a un gran plantel. Vamos a tratar de aportar, de ser protagonistas y dar la pelea.

¿Qué te parece el plan de regreso del deporte nacional con todos sus protocolos?

Es emocionante escuchar hablar que regresa el fútbol porque fue un parón de golpe y creo que vamos a llevar cuatro meses sin actividades deportivas. El regreso va a ser difícil pero a la vez da un poco de felicidad porque ya se están estableciendo las bases para que los equipos planifiquen su pretemporada. No sé cómo se va a desarrollar el torneo, con qué formato, pero hay que afrontarlo de la mejor manera.

¿Cómo pasas la cuarentena?

Desde el principio encerrado, tratando de hacer un poco de ejercicio también desde casa pero no es lo mismo. Hemos tratado de mantener la calma porque es bastante desesperante estar en una situación así.

¿Cómo has llevado esa rutina de mantenerte activo?

Gracias a Dios tengo una canchita cerca de donde vivo y un balón no es difícil de obtenerlo. No es lo mismo como el convivir con los compañeros, el tener espacio libre, hacer trabajos específicos con pelota, definición, todo eso lo que incluye el entrenamiento no es lo mismo pero hay que mantener una base física. Por el momento pues contento porque ya se escucha que volveremos a entrenar.