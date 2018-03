¡Sorpresa! El Barcelona cambiará su política de fichajes

En el Barcelona consideran que ya es suficiente con fichar a jugadores que solo refuerzan el banquillo y no el equipo titular, como ha sido la política en los últimos torneos.Según publica el periódico catalán "Sport", el club azulgrana cumplirá los deseos del técnico Ernesto Valverde en cuanto a su política de fichajes y comenzará a llevar a jugadores que refuercen y generen competencia en la titularidad, no solo en la banca, como fue en la etapa de Luis Enrique.El medio menciona que parte de esta antigua modalidad se debe al deseo de Luis Enrique de mantener en calma el plantel y no presionar a los habituales en la titularidad. De los recientes fichajes, solo el francés Umtiti logró ganarse el puesto a base de rendimiento en la cancha.Ni el entrenador, Ernesto Valverde, ni el director deportivo, Pep Segura, entienden los fichajes de la misma manera que ejecutaron Robert Fernández y Luis Enrique. "Antes el Barça buscaba reservistas que no alteraran el ambiente del vestuario dejando el papel principal a los jugadores de siempre”, menciona Sport.Ante esto se espera la llegada de jugadores de primer nivel para la próxima temporada, concientes que con la actual plantilla el equipo no aspira a títulos europeos y mantendrá la línea por sacar partido en liga y copa.