Sonsonate sufre la baja de Christian Sánchez por lesión

El mediocampista Christian Sánchez confirmó hoy que ha sido afectado debido a una lesión fibrilar del cuádriceps en la pierna izquierda y necesitará cerca de 20 días para recuperarse y volver a ponerse la camisa del Sonsonate. Se perderá al menos tres partidos.

Sánchez se lesionó en el juego de este domingo, en la derrota por 1-4 ante Chalatenango. Se fue del campo al minuto 70 y dejó con diez hombres al equipo de casa debido a que el timonel cocotero, Hugo Ovelar, ya había efectuado sus tres cambios.

"Es un momento difícil en el que me lesiono. Sé la situación en la que está el equipo, pero todos sabemos y estamos comprometidos a sacar esto adelante. Estoy seguro que quien me reemplace lo hará igual o mejor que yo. Por lo tanto, lo que me queda es recuperarme lo antes posible para ayudar al equipo", aseguró Sánchez en charla con EL GRÁFICO.

Por ahora el Sonsonate es penúltimo en la tabla con 11 puntos. El último es Firpo con 7. Los dos equipos chocarán este miércoles, en Usulután, por la fecha 15 del Apertura 2018.