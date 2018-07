Sonsonate sigue sin saber quién será su técnico oficial, a dos días de su debut

El lío entre la dirigencia del Sonsonate y el técnico nacional Juan Ramon Sánchez sigue sin acabar. El timonel sigue a la espera de firmar el fin de su contrato con el equipo cocotero, porque para él en ese plantel no cuentan más con sus servicios. Pero en Sonsonate lo siguen esperando para que se haga cargo del plantel.

"Es que a él nadie lo ha despedido", apuntó Pedro Contreras, presidente del equipo verde, pese a que la directiva llevó al también nacional Juan Ramón Paredes para que dirigiera al equipo durante la pretemporada.

Ese tira y encoge entre ambas partes ha generado incertidumbre sobre quién va a dirigir en el partido de este sábado ante Águila, en condición de visitante.

De acuerdo con Miguel Castillo, directivo cocotero, el asistente técnico Mario Elías Guevara tomaría las riendas desde el banquillo en dicho cotejo.

"Sobre el caso del profesor Sánchez ya se debió presentar un escrito a la FESFUT sobre su ausencia en los trabajos de pretemporada. El profesor Sánchez es quien ha sido inscrito ante la liga y la FESFUT. En ningún momento lo hemos destituido a él", indicó Castillo en plática con EL GRÁFICO.

LA VERSIÓN DE SÁNCHEZ

Ramón Sánchez reiteró que se enteró que no seguía en el equipo por el mismo presidente, Pedro Contreras.

"Me dijo que iba a contratar a un técnico más serio. Es prácticamente como que me haya dicho que me despide por falta de seriedad. Desde ese momento yo consideré que quedaba fuera del equipo", expuso Sánchez.

"A parte de eso, hay una resciliación de contrato que el tesorero la tenía lista para que yo la firmara. La diferencia es que yo no la firmé. Pero, definitivamente, en los planes de ellos está no contar conmigo. No sé por qué ellos están con la idea de que yo regrese", indicó Sánchez a este medio.