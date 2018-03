Sonsonate separa al guatemalteco Franklin García

El guatemalteco Franklin García quedó fuera del plantel del Sonsonate por mutuo acuerdo y se convirtió así en la segunda baja en el equipo cocotero durante el Apertura 2017, tras la salida del defensor mexicano Gustavo Valenzuela.

La dirigencia del Sonsonate comunicó a través de su cuenta oficial en redes sociales la salida del volante de 23 años. García había jugado antes en Guatemala con la Universidad San Carlos (USAC), Municipal y Marquense. En el Sonsonate jugó nueve partidos de liga (siete como titular) sumando 508 minutos de juego y ningún gol.

“Por este medio informamos que Franklin Eduardo García dejó de pertenecer a nuestro plantel mayor a partir de este día. Se decidió poner fin al contrato deportivo que nos unía, esta tarde el jugador ha firmado la rescisión de su contrato luego de llegar a un acuerdo en cuanto a lo económico”, reza el comunicado cocotero.



EL GRÁFICO intentó contactar al jugador Franklin García, pero salió ayer mismo rumbo a su país.

ALONSO HABLO DE SU SALIDA

Al respecto, el técnico Rubén Alonso admitió que la salida del volante chapín ya estaba anunciada por lo mostrado en la cancha y le pide a los jugadores que quedan que se pongan el overol de trabajo.

“(García) no estaba conforme con el equipo. Apoyó poco y no se le miraba el interés de aportarle al equipo por su estatus de extranjero. La idea original no era separarlo, ya que no había oportunidad de contratar a otro jugador, pero su desanimo era evidente y se llegó al acuerdo de que se fuera. No lo miraba a gusto con el grupo”, declaró el estratega uruguayo de los cocoteros.

El jugador también había sido señalado a inicios de la semana por su sobrepeso. Alonso dijo que incluso se encontraba en una rutina especial para que se pusiera a tono físicamente.

“El único que puede cambiar su actitud es el mismo jugador. Espero más del paraguayo (David Alcázar); (Armando) Polo al fin se quitó la ansiedad por anotar, pero si no rinden en los entrenos no juegan los partidos”, afirmó Alonso.