Sonsonate quiere jugar partido por el no descenso en el Cuscatlán

El Sonsonate quiere jugar su partido de repechaje el próximo miércoles, en la tarde, en el estadio Cuscatlán. Esa la propuesta que defenderán en la reunión de este lunes, y negaron que van a presentar alguna nota para exigir que les permitan jugar los cuartos de final.

"No vamos a presentar ninguna nota, el reglamento está claro y dice que equipo que está en peligro de descenso no puede jugar semifinales, no cuartos de final", dijo el gerente del equipo sonsonateco, Freddy Vega, quien junto a los dirigentes Miguel Castillo y Carlos Sigüenza se han quedado al frente del representativo occidental tras la renuncia del presidente Pedro Contreras.

"Hoy (lunes) vamos a definir todo eso. Sabemos que ellos van a querer jugar en el oriente del país, pero tiene que ser una cancha neutral y la más neutral es la del Cuscatlán", agregó Vega.

El equipo descansó el domingo, pero este lunes regresó al trabajo en horas de la mañana y dependiendo de lo que se decida este lunes en la liga van a programar el resto de entrenos.

"Queremos que la liga programe de la mejor manera. Vamos a luchar hasta el final, pero si ganamos el repechaje queremos que se nos respete el derecho de jugar los cuartos de final. Si bajamos, no hay problema, hasta ahí llegamos", agregó.

Vega explicó que a la plantilla de jugadores no se le ha propuesto ningún premio, ya que como profesionales tienen su salario y tienen la obligación de defender la camisa en ese partido definitorio donde se decidirá al equipo descendido de la primera división.