Sonsonate quedó con el sinsabor: "Fuimos superiores al Firpo"

En Sonsonate siguen vivos. Una derrota ante Firpo habría sido caótica. Pero apareció Iván Barahona para definir el gol que deja todo en suspenso en el drama del descenso. El jugador mencionó que la clave fue no desmayar cuando se fueron al descanso con desventaja parcial.

"Conversamos entre nosotros que no teníamos que desesperarnos. El gol fue la única oportunidad que tuvieron ellos y gracias a Dios encontramos el empate en un partido que fue muy complicado", opinó el mediocampista.

Del público que asistió, indicó que "la afición siempre es importante y cuando viene nos alienta y nos ayuda. Hoy (domingo) no le pudimos dar la victoria pero tratamos de dar lo mejor para que nuestras familias estén tranquilas".

Por su parte, el defensa Julio Sibrián mencionó que "viéndolo por el volumen de juego y propuesta de Sonsonate, fuimos superiores a Firpo, generamos más opciones a gol y nos quedamos con sabor agridulce para estar tranquilos para la siguiente fecha pero buscaremos ante Audaz esos tres puntos para salir de este problema del descenso".

Sibrián lamentó que no lograrán mayor renta de goles. "La propuesta la llevó Sonsonate en casi todo el partido, no sé que pasa en esta cancha donde la pelota no termina de entrar. Ningún compañero quiere errar", analizó.