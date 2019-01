Sonsonate podría llegar a un acuerdo con Ramón Sánchez

Sonsonate corre contra el tiempo. El lunes tiene la fecha de su inscripción para participar en el Clausura 2019. Por eso, el sábado contactaron al entrenador Juan Ramón Sánchez, quien fue separado tras finalizar el Clausura 2018 y a quien deben indemnizarlo con dos meses de contrato. Esto pudo solventarse meses atrás pero quedó el cabo suelto, ahora que la cuña volvió a apretar, firmarían el finiquito en las próximas horas.

El técnico Sánchez comentó a El Gráfico que el viernes recibió la primera llamda del tesorero Miguel Castillo, quien quería reunirse el sábado por la mañana. Sin embargo, esto no era posible porque su equipo San Pablo Municipal ya tenía programado un amistoso contra Alianza, subcampeón de Primera.

Este mediodía recibió una segunda llamada para reunirse el fin de semana y cerrar el acuerdo económico, impasse que de no resolverse afectará deportivamente al Sonsonate FC.

''La intención de Sonsonate es dejar finiquitado esto y quedar habilitados. Aún no les he firmado ningún documento porque espero recibir dos meses de indemnización. Sigo sin creer que el abogado no haya notificado a la directiva de que debían resolverlo. Lamento que anoche en el programa de TV que tienen el presidente Pedro Contreras y el Alcalde Roberto Aquino hablaran cosas malas de mí'', indicó.

CERÉN Y ALIANZA...

Del amistoso del sábado entre San Pablo Municipal, equipo que dirige, ante Alianza y con el que perdió 1-4, comentó Ramón Sánchez ''No hay discusión, Alianza sigue siendo equipo con mucha calidad, de los mejores del país, sin importar quiénes estén jugando, tienen buena plantilla''.

En este partido, le permitió jugar al legionario Darwin Cerén, jugador de la Selección y del Houston Dynamo, quien pasó las vacaciones en El Salvador. ''Darwin ha hecho tres entrenos con la ilusión de estar cerca de nosotros en San Pablo Municipal, para acordarse de sus tiempos, pidió entrenar y se puso de acuerdo con el profe (Rafael) Mariona, me sirvió para presentárselo a los jóvenes y que les sirviera a ellos de motivación, cuando uno se esfuerza puede conseguir cosas importantes y ese fue el mensaje que les dio. Darwin quería jugar al menos 10 minutos pero le di 33. Estuvo un rato en la cancha y la gente se entusiasmó de verlo porque no pierde sus raíces''.