Sonsonate podría jugar el sábado en Ahuachapán

La dirigencia de Sonsonate confirmó esta tarde que existe la posibilidad de jugar su partido de liga ante los jaguares del Isidro Metapán por la jornada tres de la primera fase del Apertura 2020 en el césped del estadio Arturo Simeón Magaña de Ahuachapán a fin de solventar su problema de no poder utilizar su sede por estar suspendido el estadio Ana Mercedes Campos por un juego.

"Se han hecho las gestiones pertinentes para buscar jugar ese partido ante Isidro Metapán este sábado a partir de las 3:30 de la tarde ya que como todos saben tenemos el estadio Ana Mercedes Campos suspendido por un partido. Tengo conocimiento que los alcaldes de Sonsonate (José Roberto Aquino) y de Ahuachapán (Abilio Flores) han platicado de este tema este día y todo apunta a que se ha recibido el aval para que podamos jugar allí este sábado por la tarde", expresó Miguel Castillo, presidente interino del equipo cocotero.

Originalmente Sonsonate sufrió la suspensión de su sede por tres juego el pasado 4 de marzo por parte de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT luego de los disturbios que se suscitaron en dicho escenario deportivo el pasado 29 de febrero en el marco de la jornada 10 del torneo Clausura 2020 luego que el árbitro del partido, José Waldir García, decidiera suspenderlo al minuto 86 de juego por falta de seguridad hacia la cuarteta arbitral dentro del terreno de juego del estadio Ana Mercedes Campos.

García incluso suspendió dos veces el partido por invasión de aficionados de Sonsonate al terreno de juego, acto que comunicó al delegado de cancha, señor Walter Corado y a los mismos agentes de la PNC ubicados alrededor del terreno de juego.

La dirigencia cocotera apeló dicha sanción un día después de la notificación de la sanción deportiva y la económica que se le impuso que ascendió a un mil dólares ($1,000).

Al final, la comisión de apelaciones confirmó el resultado obtenido en dicho partido, redujo de tres a un juego de suspensión el castigo del estadio Ana Mercedes Campos y se mantuvo la multa económica en detrimento del equipo verdolaga.

Sonsonate manejó de manera preliminar trasladar dicho partido ante los metapanecos para el estadio Las Delicias de Santa Tecla, pero al final decidieron cambiar de sede en beneficio de sus aficionados quienes podrán trasladarse sin dificultad hasta la ciudad de Ahuachapán en lugar de hacer el largo viaje hacia Santa Tecla.

"Hemos evaluado todo eso y al final decidimos que lo mejor para nuestros aficionados es buscar jugar en Ahuachapán y no ir hasta Santa Tecla, será más cerca para los aficionados que por el momento no han logrado ver al equipo ya que no hubo acceso para ellos ni en Ahuachapán en la primera fecha ni en Santa Ana el sábado anterior", explicó Castillo.

El también tesorero de la directiva cocotera confirmó los precios a cobrar en Ahuachapán.

"Vamos a cobrar $4 y $6 dólares, aún no se ha avalado por parte de la directiva del equipo estos precios, pero al final no creo que vayan a variar", admitió Castillo.