Sonsonate no pagó y está en riesgo de descenso

La directiva del Sonsonate tenía hasta el martes para saldar la deuda salarial de dos meses con el plantel cocotero, de lo contrario la FESFUT podría descerdelo de acuerdo con un acuerdo federativo firmado en 2019. El martes en la noche, los jugadores recibieron la indicación de presentarse este miércoles a mediodía en un hotel de Sonsonate para que recibieran su pago.

El Sonsonate está en riesgo de ser desafiliado debido a que mantiene una deuda de más de dos meses de salario con sus jugadores. Foto: El Gráfico

Sin embargo dos jugadores de Sonsonate, Edson Meléndez y William Maldonado confirmaron que la dirigencia no cumplió con el pago atrasado de los meses de parte de febrero, marzo y abril, si no que los directivos, entre los que estaban el empresario Óscar Vallejo y el presidente Miguel Castillo, les pidieron que firmaran los finiquitos con la promesa que en otra fecha les iban a desembolsar el efectivo.

“Nos habían citado a un hotel de Sonsonate porque disque nos iban a pagar la deuda y lamentablemente no se nos cumplió, solo fueron mentiras. Ellos querían que nosotros firmaramos los finiquitos ahora, pero no darnos el efectivo. Ningún jugador firmó”, dijo Edson Meléndez, uno de los capitanes del equipo.

Por su parte, Américo Rodriguez, miembro del comité ejecutivo de la FESFUT, reconoce que sobre el caso de incumplimiento de pago salarial de dos meses a los jugadores de Sonsonate dicho comité debe hacer valer el cumplimiento del acuerdo federativo del 2019 que dejaría al Sonsonate sin su plaza en primera.

Rodríguez reconoce que la problemática de Sonsonate debe apegarse a lo que expresa dicho acuerdo federativo luego que se citaron a los jugadores del equipo verdolaga hace dos semanas y a los dirigentes del equipo cocotero la semana anterior quienes tenían como fecha plazo para cancelar la deuda salarial con los jugadores y cuerpo técnico el pasado martes.

Acuerdo federativo que dicta el proceso de desafiliación de equipos debido a deudas salariales. Cortesía FESFUT

“Tengo bien claro que si hubiera un equipo en incumplimiento salarial se haría de oficio, estamos de acuerdo que debemos darle cumplimiendo a ese acuerdo federativo. Como comité ejecutivo estamos claros que se debe hacer valer ese acuerdo, sabemos que los equipos tienen fecha entre el 10 y 11 de junio para presentar los finiquitos al finalizar la temporada actual, en el caso de Sonsonate hay denuncias de jugadores y de una manera respetuosa y personal la FESFUT debe hacer cumplimiento ese acuerdo que tiene validez desde hace dos años”, destacó Rodríguez.

“El acuerdo es claro. El Departamento Jurídico debe hacer ese trámite ya que ellos tiene los contratos de los jugadores. El acuerdo federativo ya existe y el departamento jurídico debe darle fiel cumplimiento al mismo”, aseguró el federativo.

Al respecto, Moisés Ramírez, miembro del departamento jurídico de la FESFUT maneja su propio criterio sobre dicha problemática. “Recuerdo que esa disposición se trasladó a las bases de competencia de la liga mayor y posteriormente no se colocó en las reformas que hubo, pero por el momento no hay información directa de parte del comité ejecutivo sobre el tema, pero si al final el directorio nos ordena que debamos hacer los trámites respectivos, pero hasta la fecha no manejamos ninguna información sobre el tema”, expresó.