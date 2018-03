Sonsonate no contará con uno de sus delanteros ante Chalatenango

El cuerpo técnico del Sonsonate prescindirá de los servicios de Ricardo Ulloa para enfrentar al Chalatenango en el estadio Gregorio Martínez.El originario de Metapán pagará un juego de castigo luego de salir expulsado en la última jornada de la primera vuelta del campeonato. “Es un mal momento porque el equipo necesita de la ayuda de todos. Este es un momento complicado”, aseguró Ulloa.El ariete de 26 años recibió tarjeta roja directa y volverá a ser elegible en el partido de la jornada 14 ante Dragón. Luego de 12 jornadas disputadas, Ulloa ha disputado 549 minutos en 11 partidos. “Me siento molesto en ese sentido, porque no podré aportar con mi granito de arena”, añadió.Al día de hoy, los cocoteros marchan en la décima posición del certamen con 11 puntos, los cuales derivan de tres ganes, dos empates y siete derrotas.“Lastimosamente las cosas no nos están saliendo como queremos. El grupo ha tratado de estar mentalizado, pero los resultados no se nos han dado”, declaró el ariete.Los dirigidos por Ernesto Góchez acumulan siete juegos sin ganar. El último triunfo lo consiguieron en su visita al estadio Jorge “Calero” Suárez, donde vencieron 1-2 al Metapán, en el marco de la jornada cinco.“Son muchas cosas las que han pasado alrededor del equipo. Primero, con la salida del profesor Castillo y, luego, lo del presidente Contreras. Creo que eso ha mermado en la actitud y mentalidad del plantel”, aseveró Ulloa, quien después dijo: “Se nos está criticando bastante porque el equipo no se encuentra. Somos conscientes en que no se están dando los resultados que tienen que sacarse”.En el torneo anterior, los sonsonatecos alcanzaron las semifinales, instancia en la que cayeron ante Alianza con global de 4-0. “Pese a los malos resultados, las opciones para clasificar son existentes. Ganando el próximo partido podemos ir optando por entrar entre los primeros ocho. Solo así se puede revertir la mala imagen que se ha dado en este torneo”, subrayó Ulloa.