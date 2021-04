Sonsonate, en paro laboral por atraso salarial

El plantel de Sonsonate decidió hacer un acto de protesta debido al atraso salarial del mes de marzo, es decir, que por total llevan un mes y 23 días sin poder cobrar.

Los jugadores llegaron la mañana del pasado jueves 21 de abril al Ana Mercedes Campos pero no entrenaron, evitando así ser acusados de abandono de trabajo. La medida es un tipo de respuesta al atraso salarial que la dirigencia del equipo tiene con los jugadores correspondientes al mes de marzo, manteniéndose así para este viernes 23 de abril.

Fue el capitán del Sonsonate, René Gómez y Alexis Renderos quienes declararon tras los partidos de frente a Chalatenango y Águila que el plantel tiene atrasos en sus pagos.

"Me duele decirlo, pero no hemos cobrado", dijo el mediocampista René Gómez tras el choque frente a Águila, mientras que Renderos aseguró "es una lástima lo que estamos viviendo como plantel, se lo digo a cualquiera, hacemos un esfuerzo enorme y no dudo que arriba (los dirigentes) también lo hacen, pero es complicado estar un mes y medio sin salario, admiro a todos los compañeros porque pese a ello llegan a los partidos con alegría y con disposición de trabajar ya que pese a todo la alegría no debe de faltar, pero la familia debe estar bien, pero nos mintieron con una gran propuesta como dirigencia y ahora hay que aceptar la realidad que estamos viviendo", afirmó el jugador.



Viernes de paro de labores

Este viernes 23 de abril, jugadores y cuerpo técnico se presentaron a las 8 de la mañana al estadio Ana Mercedes, pero no entrenador, manteniéndose firme en su posición. El plantel asegura que los dirigentes les han dicho que el dinero está en el banco listo para ser depositado, sin embargo, el pago hasta la fecha no se ha hecho efectivo.

Esta redacción consultó con varios jugadores del equipo para confirmar la situación. Los futbolistas, quienes quisieron mantener su nombre en el anonimato por temor a represalias, aseguraron que la dirigencia llegó por última vez el lunes pasado.

"Ayer no entrenamos y ahora si la situación sigue igual no vamos a entrenar tampoco. Nosotros siempre estamos llegando aunque no entrenemos", explicó un jugador consultado.

"Ellos llegaron el lunes después del partido contra Santa Tecla y nos dijeron que ya estaba el dinero que en un par de horas se liberaba el cheque que venía de afuera del país y así nos han tenido que mañana, que tal día y nada", aseguró otro jugador.

Sobre la deuda salarial, el gerente deportivo del equipo cocotero, Eliseo Juárez admitió la existencia de la misma el pasado 17 de abril tras el encuentro contra Chalatenango, donde Sonsonate perdió por 2-1.

"Estamos conscientes que se le debe al plantel, esperamos que todo se solucione lo más pronto posible. El dinero está depositado en un banco pero hasta la fecha no tenemos claro cuándo será liberado para cancelarles. No queremos ser irresponsables en decirle una fecha precisa sin saber si el banco liberará los fondos", externó.

Hasta el cierre de esta nota, esta redacción intentó hablar con el presidente del equipo cocotero Miguel Castillo para tener una versión actualizada de los hechos, pero el dirigente no contestó. También se le llamó a Eliseo Juárez, pero tampoco se obtuvo postura.