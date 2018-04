Sonsonate en las manos del Limeño para salvar la categoría en primera división

Juan Ramón Sánchez tendrá que ir a Chalatenango, el sábado, a jugarse la categoría. Debe ganar a los norteños para ponerse a salvo y esperar que el Dragón no sume puntos ante el Municipal Limeño. Incluso, hasta podría clasificar a los cuartos de final del Clausura 2018, si la suerte le favorece.

Por eso el técnico cocotero confía en que los mantequeros harán una buena presentación ante los mitológicos y este es su análisis.



El triunfo ante Pasaquina por 3-0, logrado en la jornada anterior, fue un paso firme para luchar por la permanencia, ¿Cree que será suficiente?

El resultado es reconfortante en la parte anímica, sobre todo, porque se consigue ante nuestra gente. De alguna manera hay un sector que ha perdido la confianza en el equipo. Este resultado nos inyecta un poco más de energía para el siguiente juego.

¿Cómo enfrentarán ese último partido de fase regular contra Chalatenango, que también quiere poner a salvo su categoría ?

El hecho de haber ganado con solvencia ante Pasaquina nos da ese empujón anímico, que nos obliga a dar lo máximo para tratar de buscar esos tres puntos en Chalatenango. Eso implica que el esfuerzo debe ser mayor al del juego anterior. No nos queda de otra que tratar de equivocarnos lo menos posible, porque también el rival se ve presionado por su misma gente. Al ganarles, los estaríamos complicando en la zona del descenso.

¿Por qué esperar hasta que el tema está complicado para intentar reaccionar?

Es lo que uno se pregunta. Muchas veces al ser humano le pasa lo mismo. Uno no deja de fumar hasta que ya tiene cáncer. Tiene que estar uno con el agua hasta el cuello para reaccionar. Esperaría que el equipo pueda conseguir ese resultado que nos lleve a salvar la categoría y alcanzar la posibilidad de meternos entre los ocho clasificados a cuartos de final. Eso indicaría que si lo conseguimos, viviríamos un nuevo torneo.

¿Confía en que habrá honradez futbolística en el otro duelo por la salvación entre Dragón y Limeño?

Soy de las personas que cree en la honestidad de las personas. Por eso, si usted se da cuenta, yo nunca critico un arbitraje. Siempre he dicho que un árbitro se puede equivocar. Lo mismo creo de los equipos que estamos en contienda. Esperaría que Limeño dé su mejor esfuerzo, porque, de igual manera, ellos se estarían jugando su clasificación a cuartos de final. Esperaría yo que, por ser de la zona de Oriente, no pueda dar alguna ventaja. Eso lo considero, sin ninguna duda, que van a ser juegos disputados.

¿Lo inquieta un poco el hecho de que Christian Sánchez sea duda para el juego contra Chalatenango?

Fíjese que sí. Desde que llegué al equipo Christian ha sido un elemento importante, como parte del nivel de liderazgo que tiene en el grupo. Si al final no se puede contar con él, ahí hay otros que están esperando turno y tienen que luchar. Ya estamos en la recta final y saber que nos estamos jugando la vida, hablando en términos futbolísticos. Lo demás queda en manos de Dios. Será él quien dirá si merecemos quedarnos en primera.

En lo que a nosotros respecta estamos convencidos de que si el equipo trabaja como lo hizo ante Pasaquina, podemos conseguir el objetivo. Si ganamos nos estaríamos metiendo a cuartos de final. Nos daría un plus por todo lo que el equipo no ha conseguido hasta la fecha.