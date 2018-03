Sonsonate dio de baja a Eraldo Correia

SAN SALVADOR. Pedro Contreras, presidente del Sonsonate, informó de la separación del técnico brasileño Eraldo Correia por supuesto abuso de autoridad con el equipo de reserva.El dirigente también dijo que Correia ya terminó contrato, pero estaba en los planes para el otro torneo, sin embargo este incidente con la reserva cambió la situación por lo que ya están en contacto con cuatro entrenadores para llenar la plaza.“Un abuso de autoridad que cometió en vista de que es técnico de la primera división y no de la reserva. Los dos se van: uno por permitir que el otro se llegue a imponer y el otro no tiene porque llegar a esta instancia incluso denunciamos al árbitro por haberle permitido a Correia que estuviera dentro del terreno de juego”, expresó Contreras en Radio Monumental.El caso sucedió en el partido de categoría de reserva Sonsonate contra Águila y en el que estuvo el técnico brasileño sin autorización de la junta directiva. Según Pedro Contreras esto es una falta al reglamento.Por su parte Eraldo Correia comentó que la noticia lo tomaba por sorpresa y aún no le habían notificado nada de manera oficial por lo que asistirá al entrenamiento de esta tarde y esperaría el desenlace.“A mi no me han dicho nada, sería una lástima porque sería bueno la continuidad, el equipo ya estaba en mal estado y las últimas tres fechas no perdimos. No fue nada de eso (abuso), al contrario fue un apoyo a la reserva, si estuve en la banca, pero él técnico Saldaña dirigió el equipo. Eso no es verdad. Yo solo quería apoyar al profesor”, mencionó el brasileño.Correia manifestó que estaba en la planificación del próximo torneo y esperará la confirmación oficial.“No he tomado decisiones simplemente el profesor de la reserva me pidió auxilio y fui a colaborar con ellos porque había debutado con el equipo mayor tres o cuatro muchachos de reserva y nunca dirigí, él puso el equipo y yo solo estuve sentadito en la banca”, recalcó Correia.