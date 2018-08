Sonsonate despide al técnico Juan Ramón Paredes

El vicepresidente de Sonsonate, Sandor Calderón, confirmó esta mañana la salida del técnico Juan Ramón Paredes, quien solo estuvo en el equipo por dos fechas. Y en ese par de ocasiones, el estratega estuvo desde las gradas, solo brindando asesoría al timonel asistente, Mario Elías Guevara, quien de acuerdo con Calderón, se quedará al frente del equipo hasta la contratación del nuevo entrenador.

'"Tenemos varios currículos. Recordemos que los contratistas mandan currículos. Pero no podemos dar nombres, porque no queremos que se nos caiga. Creo que este martes nos vamos a reunir con el presidente del equipo para ver qué decisiones tomamos. Creería yo que la salida de Paredes se debe a cuestiones meramente deportivas", apuntó el dirigente del equipo cocotero.

Paredes se va del equipo sonsonateco, luego de dos derrotas al hilo. Abrió con la caída por 4-0 ante Águila, en San Miguel y luego perdió la noche de este sábado ante Pasaquina, por 1-2.



DESDE LAS GRADAS

Pero hasta que no haya un acuerdo entre la dirigencia de Sonsonate y Juan Ramón Paredes, extimonel cocotero, el reemplazante de Paredes tendrá que seguir dirigiendo desde las gradas. Sánchez no quiere generar problemas a Sonsonate, pero sí quiere que hay un reconocimiento monetario para resciliar contrato. Si eso no se produce, el equipo cocotero no puede registrar en nómina a su nuevo entrenador.

'"Pero creo que ya esta semana se va a llegar a un arreglo con el profesor Sánchez'", aseguró Calderón. EL GRAFICO, por su parte, consultó a Sánchez, pero este dijo que aún no había recibido alguna llamada de algún dirigente del equipo sonsonateco.

Sánchez dijo que decidió irse del equipo cocotero, luego de que escuchara, en palabras del dirigente cocotero, Pedro Contreras, que no iban a contar con él para el Apertura 2018. Sin embargo, el dirigente cocotero asegura que Sánchez nunca fue separado.