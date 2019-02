Sonsonate confirma a su nuevo entrenador para el Clausura 2019

La derrota del Sonsonate contra Luis Ángel Firpo, el sábado, le costó el cargo a Nelson Ancheta. El presidente Pedro Contreras confirmó que el preparador físico, Omar Pimentel, hereda el puesto y será el timonel principal para lo que resta del Clausura 2019, luego de disputarse ocho jornadas.

Dirigir en Sonsonate es como caminar sobre carbón encendido. Desde el Apertura 2015, cuando compró categoría en Primera, han desfilado ya 15 entrenadores -16 con Pimentel- en un período de siete torneos cortos y medio.

Pimentel habló en una entrevista radial sobre el reto de salvar del descenso al equipo porque Firpo ya está a un punto de diferenia cuando aún restan 13 fechas para concluir la fase regular.

''Lastimosamente derrotas inmerecidas (Águila y Firpo) hemos sufrido porque el equipo no ha jugado mal. Jugamos bien 85 minutos y un minuto nos desconcentramos y cae el gol del rival. Esto es de concentración y los muchachos han tomado bien eso y espero que cambiemos el chip. No nos toca más que trabajar, no podemos perder más puntos. Seguiremos con el trabajo que venía haciendo el profesor Ancheta. El miércoles no estamos para empatar con Audaz. La salida de Ancheta implicaba la salida de todos por ética pero por pedido suyo nos quedamos. No queremos que haya malos entendidos porque nunca hemos serruchado el piso'', explicó Pimentel.

Para Pimentel, que será apoyado por Iván ''Diablo'' Ruiz, el Sonso debe recuperar terreno en los próximos partidos para que la decisión tomada de que continúan al frente no se revoque y, así, no entrar en el espiral que ha rodeado a Sonsonate como el banquillo más caliente en la Primera.

En este equipo han pasado, además de Ancheta, los entrenadores German Pérez, Ennio Mendoza (interino), Héctor Jara, Edwin Portillo, William Renderos, Alberto Castillo, Ernesto Góchez (interino), Eraldo Correia, Garabet Avedissian, Ruben Alonso, Juan Ramón Sánchez, Juan Ramón Paredes, Mario Elías Guevara y Hugo Ovelar.