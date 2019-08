Sonsonate busca alargar la racha de invicto ante FAS

El Sonsonate es uno de los dos equipos (junto a Alianza) que ha logrado esconderse de la derrota durante las primeras cinco jornadas del Apertura 2019. Su objetivo para la fecha 6 es seguir sumando puntos ante FAS, que urge de positivos que le ayudan a mejorar su posición en el tablero.

Los cocoteros se ubican actualmente en el puesto número cuatro de la tabla general con 9 puntos y solamente son superados por Municipal Limeño (10), Águila (11) y Alianza (12).

Sobre el tema del invicto, el timonel uruguayo de los occidentales, Rubén Da Silva, descartó sentir presión por ello y expresó que el no perder partidos no es algo que le quite el sueño.

"El invicto lo manejan los de afuera, nosotros manejamos partido tras partido, para nosotros lo importante es el partido que se viene este fin de semana, que para nosotros es una final, el invicto lo maneja la prensa, la afición, si nosotros pensamos en el invicto vamos a caer en falsos", dijo.

El "polillita" agregó que el rendimiento de sus jugadores ha venido de menos a más en lo que va de torneo. Sin embargo, añadió que desea mejorar detalles para que el desempeño grupal sobre todo en la zona baja sea mejor para lo que resta del torneo.

"Creo que vamos de menos a más, tenemos que mejorar mucho, porque tenemos muchas falencias, pero esas falencias las vamos corrigiendo día con día y esperemos que el fin se semana no sea la excepción".

Sobre su próximo compromiso contra FAS, Rubén Da Silva halagó a su rival, el cual considera un buen equipo debido a que cuenta con muchas variantes. Para contrarrestar eso, el estratega charrúa dijo que tiene que plantear una estrategia muy inteligente.

"A FAS lo enfrentamos en la pretemporada, es un equipo muy bueno que tiene muchas variantes, un equipo que sabe a lo que juega y bueno, sabemos que viene un poquito desesperado por la falta de puntos. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes porque ellos son un gran equipo ", expresó.

El estratega sudamericano confesó que quiere perfeccionar unas falencias en la zona defensiva para encarar el partido ante los santanecos en el estadio Cuscatlán.

"Cometimos errores en la zona baja, especialmente contra Limeño, el tema de los dos penales que cometimos lo hemos trabajado durante la semana. Estamos trabajando día a día, acá no nos sirve de nada hacer entrenamientos pausados, le metemos mucho ritmo de partido para ir preparados a los partidos".

Para concluir, Rubén Da Silva, comentó que el equipo está tratando con tranquilidad el tema de que el equipo está posicionado en los primeros puestos de la tabla general, cosa que en los últimos torneos es desconocido para el cuadro verdolaga.

"Eso se maneja con tranquilidad. Acá hay muchos jugadores con experiencia y ellos saben a lo que vinieron y lo que están haciendo. Lo manejamos con tranquilidad. Cuando empatamos contra Jocoro, la gente se quedó inconforme, entonces nosotros dijimos que no somos los peores y cuando le ganamos al Tecla y al Limeño no somos los mejores", concluyó.

Cabe destacar que el cuadro occidental, de la mano de Da Silva, liga cuatro partidos consecutivas sin perder como visitante. La última vez que perdió fue el Clausura 2019 contra Municipal Limeño por 2-0, en la fecha 14, que se jugó retrasada el 18 de abril del 2019.