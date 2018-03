Sonsonate apunta hacer cambios ante Santa Tecla

El técnico de Sonsonate, Ernesto Góchez Lovo, no le ha hecho mala cara a la semana de trabajo que ha realizado al frente del plantel verdolaga y admitió que el ambiente interno del plantel occidental es bueno y que ya superó la derrota sufrida en casa luego del mal debut que tuvo el fin de emana anterior ante el FAS donde cayó por la mínima (0-1) para prolongar a seis los juegos sin ganar que suma el plantel cocotero.

Sonsonate cierra ésta tarde sus entrenos tácticos y según el nuevo timonel criollo, su equipo mantiene una sola idea en la cancha: ganar.

“La idea es sumar de a tres, botar esta racha de seis juegos sin ganar, siento que con un partido que ganemos nos ayudará para retomar el camino hacia la zona de clasificación, el objetivo primordial ahora es entrar entre los primeros ocho”, confesó Góchez Lovo vía telefónica.

Sobre su apuesta de éste domingo en Sonsonate, el técnico nacional admitió que “no cambiaremos mucho, trabajamos en ciertos detalles tácticos pero por el momento no podemos hacer tanto cambio a la ligera, no ha habido tiempo para plasmar un sistema contrario al que se estaba jugando con el profesor Castillo”, indicó.

Góchez confirmó que sí habrá cambios entre su “11” inicial que saltó el sábado pasado ante FAS pero que por ahora no hay nada definido.

“Habrá cambio de sistema porque hemos estudiado a Santa Tecla, hallamos algo para contrarrestar sus virtudes y explotar sus falencias, sus bajas sufridas anoche ante el FAS como las de (Juan) Barahona, las lesiones de (Carlos) Bueno y de (Jonathan) Águila más la expulsión de (Kevin) Ayala lo obligará a replantearse en la cancha ante nosotros.”

El nuevo técnico de los cocoteros aseguró que dentro del plantel no hay lesionados y que no preocupa en absoluto que su zaguero Moisés Mejía haya acumulado cuatro tarjetas amarillas y que esté a una sola para acumular un juego de suspensión.

“Mejía tiene cuatro tarjetas pero no por eso lo cuidaremos, bajo mi trabajo estaremos jugando el hoy, el juego a juego, vamos a afrontar las cosas juego a juego, no nos guardaremos a nadie, el tema de las tarjetas acumuladas es secundario”, acotó. “No he definido el equipo que mandaré, estamos ensayando variantes para enfrentar a Santa Tecla, puede haber cambio en cualquiera de las posiciones, desde la portería hasta la delantera, eso lo sabré ésta tarde en el último ensayo ya que mañana habrá solo activación para bajar la carga física, en lo futbolístico hoy es el último ensayo.”