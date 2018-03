Sonsonate anuncia una posible depuración del equipo

El presidente del Sonsonate, Pedro Contreras, y el entrenador cocotero, Rubén Alonso, coinciden en la necesidad de depurar el plantel durante este Apertura 2017 debido al bajo rendimiento de algunos jugadores, aunque aseguran no tener prisa para hacerlo.

"No estamos desesperados, creo que el equipo se va a levantar", dijo Contreras luego de la derrota por 3-2 ante el "benjamín" Audaz, el domingo.

Si bien no hay presión, Contreras aseguró que algunos jugadores si están en la mira y podrían salir del equipo si no ponen de su parte en lo que resta del torneo, aunque eso implique dejar plazas vacantes.

"Hay unos jugadores que no se cuidan, andan tomando, otros que se van a jugar con los cheros a otras canchas a media semana... vamos a ir corrigiendo todo eso, pero poco a poco", apuntó el dirigente.

Si bien no quiso dar nombres de todos los señalados, sí dijo que tiene informes de todo. Solo quiso tocar los casos concretos del guatemalteco Franklin García y del paraguayo David Alcaraz.

PASADO DE LIBRAS

Contreras dijo que García está pasado de libras y, que a pesar de realizar trabajo extra para rebajar, no lo logra.

"Con García estamos trabajando para ayudarle, pero si no llega al nivel requerido por el cuerpo técnico vamos a tener que arreglar (su salida)", agregó.

De Alcaraz dijo que está mostrando un bajo rendimiento y aporta "muy poco para ser extranjero".

El técnico uruguayo Rubén Alonso secundó su opinión. El domungo, después de perder ante Audaz, dijo que no hay concentración y que algunos jugadores no están dando todo en la cancha ni sienten los colores del equipo.

"Hay jugadores que no sienten los colores del equipo, no se entregan y no se concentran", expuso.