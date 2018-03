Sonsonate anuncia la contratación del panameño Armando Polo

El presidente del Sonsonate, Pedro Contreras, confirmó esta mañana que llegó a Panamá para reunirse con Armando Polo, delantero canalero, y esta misma tarde alcanzaron un acuerdo con el jugador, anunciándolo en sus redes sociales.

Anunciamos la llegada Armando Polo como nuevo jugador de nuestro equipo.

Posicion:Delantero

Nacionalidad: Pamameño. pic.twitter.com/2fjHjo9hOT — Sonsonate FútbolClub (@Sonsonatefc) 20 de agosto de 2017

Con la llegada de Polo, el equipo cocotero tendrá que prescindir de los servicios de uno de sus cuatro extranjeros que tiene por ahora. Contreras dijo, desde tierras canaleras, que esa será decisión del técnico uruguayo Carlos Avedissian.

"A Polo le hemos seguido la pista desde torneos anteriores. Nosotros lo queríamos a él, pero el señor entrenador (Avedissian) escogió a los cuatro que tiene ahora", indicó el titular de la dirigencia cocotera.

Asimismo, comentó que las pláticas con el ariete se realizaron "desde hace un tiempo, pero no se habían dado las cosas porque ya teníamos los extranjeros. Desafortunadamente no tenemos gol y por eso viajé a Panamá para firmarlo".

Anteriormente, Polo jugó en Venezuela y Colombia. En tierras cafeteras lo hico con La Equidad. En Venezuela prestó sus servicios para Monagas.

También en su currículo se constatan experiencias en el fútbol de Costa Rica, con Pérez Zeledón, y en China, con Shanghai Shenhua.

"No conozco mucho del fútbol salvadoreño. Tuve acercamiento con Águila. Pero sí me han hablado jugadores referentes de esa liga, como Nicolás Muñoz. También hablé con Richard Dixon, zaguero de que llegó a Águila. De Sonsonate, no conozco mucho, pero lo que te puedo decir es que voy a tratar de ir a aportar mi granito de arena", declaró Polo.

CONTINUIDAD DE AVEDISSIAN

Sobre la confianza al director técnico del equipo, el presidente del club fue claro en que "pedí a la junta directiva que se reuniera para tratar ese caso pero aún no me han dicho nada".

Contreras regresa a El Salvador este lunes, para ver de lleno el tema del encargado del banquillo cocotero, que no ha logrado victorias tras cuatro fechas. Polo, en tanto, llegará al país este miércoles.