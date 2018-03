Sonsonate alista su “limpia”

Sonsonate busca digerir de buena manera el hecho de terminar junto a Luis Ángel Firpo en el último lugar de la tabla del Apertura 2017 pero según Pedro Contreras, presidente del equipo verdolaga "no pensamos en eso, en iniciar el torneo con el tema del descenso, pensamos en armar un mejor equipo, no cometer los errores que hubo a lo largo de este torneo y para eso nos vamos a reunir la otra semana con el cuerpo técnico para definir de una sola vez quiénes se van y qué jugadores se declararán como transferibles de tener aún contrato vigente y pensar que necesitamos dos refuerzos que el profesor Alonso buscará en Uruguay ya que saldrá para allá a finales de este mes de vacaciones con su familia” afirmó el dirigente al confirmar de paso la continuidad del técnico charrúa con el plantel cocotero.

"Siento que no es culpa del cuerpo técnico. Hubo muchas cosas que pasaron a lo largo del torneo donde pienso que los empates que hicimos nos hizo daño, fueron muchos creo y eso afectó", aseguró Contreras.

Por su parte, Rubén Alonso dijo al final del partido que "me siento triste, no pensé perder así y terminar último en la liga (sic). Vamos a evaluar las cosas para intentar hacer el otro año un mejor torneo con los refuerzos que se buscarán traer", aseguró el timonel cocotero sin adelantar nada sobre las posibles bajas pese a que Contreras adelantó que "hablamos de seis a ocho jugadores que no seguirán. Unos porque se les vence contrato y otros que pondrán a disposición en préstamo para otros equipos,. Todo eso lo evaluaremos la otra semana. Del que puedo asegurar que no seguirá es el paraguayo (David) Alcaraz porque jugó pocos partidos (10) y no se adaptó a nuestro fútbol", afirmó.