Sonsonate, a punto de cerrar su nómina colectiva

Sonsonate se inscribió ayer un total de 17 jugadores en su nómina colectiva preliminar para encarar el torneo liguero que arrancará el próximo sábado.

Entre las novedades en el plantel cocotero aparece el guardameta unionense, LuisContreras que arriba del FAS a las filas sonsonatecas para portar el dorsal con el número “1”.

Junto al guardameta oriental aparece también el brasileño Josimar Moreira que llevará la camiseta “9” en su espalda.

Pero para Alberto “Chochera” Castillo, técnico del plantel verdolaga, la nómina la completará un volante nacional.

“Me falta un volante ofensivo, aún no he conversado con (el costarricense) Johan (Condega) para conocer mejor qué necesidad tengo en la cancha, me faltaría un jugador nacional en esa posición para cerrar la nómina del equipo mayor”, expuso el técnico inca.

Pero Castillo no se afana por cerrar ya la lista de 30 jugadores a los que tiene derecho para inscribir en el equipo mayor ya que confesó que “voy a esperar hasta antes del 3 de febrero (último día para inscribir jugadores en las tres ligas profesionales del país) para incorporar al último jugador que necesito, por allí puede surgir un jugador de las reservas ya que hay muchos jugadores interesantes que al final podría ahorrarnos el trabajo de buscar un jugador de fuera del plantel”, aseveró.

El estratega sudamericano afirmó además que el tema de mantener en la nómina al defensor Moisés “Chocho” Mejía haya finalizado bien para los intereses cocoteros ya que el joven defensor nacional sostuvo el préstamo de FAS por un torneo más.

“El acuerdo con FAS siento que ya está, si aparece en la lista inscrita es porque ya no hay problema con él por el préstamo, Mejía lleva ya siete sesiones de trabajo de las ocho que tenemos por el momento, es una de las mejores noticias que he recibido porque mi idea ha sido siempre mantener la base en la defensa que fue una de las partes mejores que tuvimos”, destacó el timonel peruano que trabaja a doble turno en el Polideportivo de Sonsonate.

Por el momento, las dos últimas contrataciones costarricenses de Sonsonate, el atacante Johan Condega de 32 años y el volante creativo, Yosimar Arias de 30 años, ambos procedente del Club Sport Herediano no aparecen todavía en la nómina colectiva ya que arribaron al país apenas ayer por la tarde e hicieron esta mañana su primera práctica bajo las órdenes de “Chochera” Castillo.

NÓMINA DE SONSONATE

No. NOMBRE DE JUGADOR

1 Luis Contreras

2 Adán Rivas

3 Moisés Mejía

4 Marcelo Messías (BRA/ESA)

5 Mario Martínez

6 Erick Molina

7 José Paulo Dos Santos (BRA)

8 Iván Barahona

9 Josimar Moreira (BRA)

14 Iván Castro Suazo

15 Elman Rivas

16 Edgardo Mira

20 Cristian Portillo

21 Ricardo Ulloa

23 Marcos Rodríguez

24 Mauricio Cuéllar

25 Óscar Martínez