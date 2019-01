''Soñábamos en grande con la Selección de El Salvador''

Para muchos fue un desacierto de la dirigencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol cortar de raíz el trabajo del técnico colombiano Eduardo Lara y su asistente Helmer Silva, quien llegó al país en 2015 como coordinador de selecciones. Dejó huella como técnico de las selecciones Sub 17, Sub 20, Sub 21 (a la que clasificó a los Juegos de Barranquilla) y la Mayor en Copa Centroamericana y Copa Oro.

Por su legado, contó en una entrevista exclusiva a El Gráfico, que fue recomendado por Hernán Darío ''Bolillo'' Gómez como candidato a la Selección de Panamá y de otras dos selecciones caribeñas e incluso directivos de Santa Tecla y FAS sondearon la posibilidad de contar con sus servicios en 2018. Sin embargo, aceptó el reto de dirigir al Envigado, equipo que salvó del descenso en noviembre. Tiene contrato vigente y seguirá el próximo semestre.

Hizo un repaso de varios temas: la Fesfut, la Selección, la afición salvadoreña, la oferta de la FEPAFUT, De los Cobos...

¿Cómo asume la continuidad en el banquillo del Envigado?

Como todos los retos donde he tenido la oportunidad de trabajar, con toda la responsabilidad y profesionalismo del caso. Es un club al que llegué el año pasado para sacarlo de zona de descenso donde se encontraba y se logró el objetivo al ganar cuatro partidos. Esta es una cantera de grandes jugadores acá en Colombia que hemos tenido en selección como Fredy Guarín, James Rodríguez, Juan Fernando Quinteros, Mateo Uribe, Fabra, en fin una cantidad de jugadores que han salido del club. De tal manera, lo tomo con mucho profesionalismo.

Este club le permitió negociar con la Federación Panameña de fútbol?

Cuando uno es claro en su accionar con las personas y las instituciones no hay problema. Desde el primer momento que llegó la invitación de la Federación Panameña de Fútbol para hablar con ellos, por una recomendación del profesor Hernán ''Bolillo'' Gómez que fue quien me recomendó, me comuniqué con su presidente Chaluja y le informé a mis directivos lógicamente porque tengo contrato por un año y me autorizaron para dialogar con ellos.

¿Cómo se dio el interés de Panamá para tenerlo como uno de los candidatos potenciales a dirigir a la selección mayor?

Esto se da por una muy buena recomendación. El profesor Hernán Darío Gómez confía mucho en mi trabajo, en mi capacidad, nos conocieron bien en el tiempo que estuve con El Salvador y se dieron cuenta del cambio que se tuvo en selecciones con la Copa Centroamericana en Panamá, los directivos investigaron el trabajo que se hizo en Colombia y que hoy necesita un cambio generacional y eso nos abre las puertas por lo que se hizo con la Selección de El Salvador en Copa Oro. Me queda sólamente darle los agradecimientos a la Federación Panameña de Fútbol por haberme tomado en cuenta como entrenador de selección y ahora toca esperar y ver más adelante qué pueda pasar, aunque de momento está el compromiso con Envigado.

Además de Panamá, desde que se fue de El Salvador ¿ha tenido la oportunidad de dirigir a otra selección?

Tuve la oportunidad con mi grupo de trabajo de ir a dos selecciones del Caribe, pero debido a que estaba saliendo de la selección salvadoreña estaba el nacimiento de mi hija Mariana y quería estar al lado de ellos, no quería que me pasara lo que sucedió con mi otra hija a quien no la pude ver crecer por estar de viaje de selecciones en Colombia. Decidí que no lo aceptaba y que quería tomarme un descanso y seguir preparándome. Sí salieron oportunidades en El Caribe.

Este mes se cumple un año de su salida de la Selección salvadoreña. ¿Qué recuerdos le dejó esta etapa?

La salida de la selección de El Salvador es una combinación de sentimientos. Es un país donde nos trataron bien, sólo tengo palabras de agradecimientos para su gente, por los salvadoreños que están fuera del país que siempre están pendiente y nos escriben. Eso para mí no tiene un valor, es un país que nosotros aprendimos a querer y lo llevaremos siempre en nuestro corazón. Pero realmente contentos por el trabajo que se pudo desarrollar. El manejo de todas las selecciones donde pudimos estar es un balance positivo, tanto en Sub 17, Sub 20, Sub 21 (que se clasificó a Barranquilla), lo de la Copa Uncaf y Copa Oro con la Mayor. Pero también está la tristeza, queríamos seguir con el proyecto y soñábamos en grande con la Selección de El Salvador para la próxima eliminatoria pero las cosas no se pudieron sostener de otra manera y nos vinimos tranquilos y tristeza lógicamente pero con la tranquilidad de que con todo el profesionalismo que lo asumimos, y se hizo como en todo lugar donde nos toca trabajar.

En su momento se manejó que la Fesfut le quedó adeudando un dinero. ¿Cumplieron con usted?

En el momento que llegamos a trabajar en la Federación fuimos contactados por el Proyecto Azul y Blanco y nos cumplieron a cabalidad todo lo que se había pactado hasta el día que estuvieron pendiente, después pasamos el manejo directamente con la Federación, con el presidente Jorge Rajo y el señor Hugo Carrillo y cuando llegamos en el mes de enero nos dijeron que no podían sostener lo que manejábamos y al siguiente día que llegamos nos cancelaron la totalidad, el presidente Rajo y Carrillo nos tuvieron los cheques para que regresáramos a nuestro país. Tuvimos la tristeza, no era por el dinero, queríamos trabajar y demostrar el potencial que se tenía y lo que se podía dar para el fútbol salvadoreño. Nunca nos quedaron adeudando ningún dinero. Todo se cumplió.

Por las amistades que dejó en El Salvador, ¿le interesaría dirigir en un futuro a algún club de esta Liga?

Yo soy yun profesional del fútbol, lógicamente donde requieran mis servicios y nos pongamos de acuerdo en la parte económica no habrá ningún problema. El año pasado recibí un correo de parte del presidente de Santa Tecla donde querían hablar conmigo y de pronto lass cifras no se pudieron y con Salvador Polanco de FAS tuve la oportunidad de hablar pero la parte económica fue la parte que se hizo difícil. Repito, soy profesional y el día que un club o una selección de cualquier lugar onde se vea que el proyecto es bueno y queramos ir, si nos ponemos de acuerdo en lo económico, no habrá problema. En El Salvador dejamos muchas puertas abiertas y realmente hay clubes importantes que lo puedan manejar en el momento que requieran oportuno.

¿Que piensa de que aficionados salvadoreños aún lo recuerdan?

Es la parte más hermosa que pudimos vivir y la vivo constantemente porque hay salvadoreños que escriben a mi correo, siempre están pendientes de nosotros y eso te hace sentir bien y pensar que se hizo buen trabajo. Yo agradezco a los jugadores que hicieron posible esto, nosotros llegamos a la selección cuando el ambiente era que los jugadores estaban peleados con los dirigentes, la gente no creía en la Selección y comencé a trabajar con los jugadores para que enamoráramos a los aficionados porque el salvadoreño es muy futbolero y no podíamos estar divididos y eso nos hizo ganar un respeto con ellos. Por eso siempre las palabras de agradecimiento no las olvidaré. Cuando partí, la prensa y la dirigencia del fútbol se portó a la altura. Siempre estaré agradecido.

Usted ha sido el único entrenador que ha confiado en el goleador Rodolfo Zelaya. Vino después de usted De los Cobos y este jugador volvió a quedar al margen de las convocatorias. ¿Considera que debe valorarse más a este jugador para la Selección?

Ya es una decisión que toma cada técnico, yo soy un profesional y respetuoso de los técnicos, los colegas. El profesor Carlos De los Cobos merece mi respeto por su trayectoria y ya es cada técnico quien decide qué jugador considera llamar y que le pueda rendir o para lo que él tenga planificado para los partidos que tenga al frente. Esa pregunta no la considero para mí en este momento porque al frente de la selección está De los Cobos que merece todo mi respeto.

¿Le gustaría recomendar a un jugador o jugadores salvadoreños en el fútbol colombiano? Si es así, ¿A quiénes?

Desde que estaba en la Selección, siempre quise y recomendé jugadores al fútbol colombiano. Siempre me llaman y me preguntan, siempre doy mi mejor concepto de cada uno de ellos. Con los jugadores que conté en Selección y con los que tuve más contacto, siempre recomiendo, creo que tienen jugadores muy importantes que pueden jugar en cualquier liga de mi país y en Sudamérica. Siempre he confiado y he creído en cada uno de estos jugadores y no tengo problema en poderlos recomendar porque la técnica del salvadoreño es envidiable y no la tiene ningún centroamericano.

Por el seguimiento que le ha dado a los futbolistas salvadoreños, ¿Quién es el mejor? ¿Fito? ¿Bonilla? ¿Pineda? ¿Ruso Flores? ¿Cerén? ¿Otro?

Todos son excelentes jugadores, si me nombra a Fito, Bonilla, Cerén, Mayén, Ruso, Pineda, Derby Carrillo, Cacho Larín, todos son excelentes jugadores pero con características diferentes, es allí donde uno como técnico puede almagamar este grupo y sacarle provecho. Todos son excelentes jugadores.

En su cuenta de Twitter ha estado pendiente de acontecimientos en nuestro país. Uno de ellos fue un mensaje para Alex Mendoza, quien tuvo un problema familiar.

Afortunadamente tenemos estos medios donde nos podemos entrerar de cosas buenas así como las malas que pueden pasar. A Alex Mendoza lo tuve en Selección pero se lesionó y lamentable lo de su niña. Uno es un ser humano, padre de familia y es muy doloroso y por eso le escribí. Acompándolo en su momento pero es algo duro y doloroso porque es un niño, uno nunca quisiera enterarse de noticias de esta magnitud.