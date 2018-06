"Son la peor selección de la historia"

Osvaldo Ardiles, que quedó en la historia grande del fútbol argentino al consagrarse campeón del mundo con la Selección en el Mundial de 1978, no ocultó su malestar tras la derrota por 3 a 0 ante Croacia que dejó al borde del abismo y la eliminación del conjunto nacional del Mundial de Rusia 2018.

El Pitón, que brilló con la camiseta del Tottenham de Inglaterra, utilizó su cuenta de Twitter para descargar toda su furia y realizar un duro análisis. Aseguró que este combinado nacional es "el peor de la historia", catalogó de impresentable a Jorge Sampaoli y apuntó contra la dirigencia.

El único que se salvó de su despiadado análisis fue Lionel Messi. También le pidió a Nicolás Otamendi que pida disculpas públicas.

De la desorganización de la directiva de la AFA, comentó: "Crónica de una muerte anunciada. De Campeón del Mundo a ser la peor Selección de la historia Argentina. ¿Por dónde empezar? Por lo más arriba, la AFA. De papelón a papelón. Votación 38-38, 3 técnicos en un año y un encargado surgido entre gallos y medianoche".

Al momento de señalar al entrenador Sampaoli, se refirió: "Impresentable. Terminó su ciclo insultando a los jugadores croatas. Arrogante, ignorante. Inclusive teniendo al mejor jugador del mundo no fue capaz de conformar un equipo competitivo. No seleccionó nunca los mismos once durante su gestión".

"Plan A de Sampaoli: darle la pelota a Messi y esperar un milagro. Si el plan A no funciona, Plan B. Error. No hay Plan B. Ni mucho menos C o D. Defensivamente: hacer foules. En donde sea y sin importar las circunstancias. Ni las consecuencias".

Al plantel le tiró su palito. "Jugadores. Muchos, demasiados que ya 'fueron' en la Selección. La falta de jerarquía individual fue llamativa. Por estar jugando fuera de Argentina no significa que sean jugadores de elite. Muchos de ellos ni siquiera eran titulares en sus propios equipos".

"El prestigio adquirido en años, especialmente por las dos Selecciones Campeonas del Mundo, tirado por la borda. Vergonzoso también las 'matoneadas' de nuestros jugadores más experimentados: Mascherano y Otamendi. El incidente con Rakitic. Por favor Otamendi: pide disculpas'', agregó.

Al único que salvó de su crítica fue a Leo Messi. ''"Messi. Todo el decline argentino de los últimos tiempos fue disimulado por este genio incomparable que tuvimos la suerte que nació en Argentina. Pero inclusive para él fue demasiado al final del día. Leo: muchísimas gracias por todo. Y muchísima suerte en tu futuro".