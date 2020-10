Sommer: "Estamos decepcionados, cuando vas adelante 2-0 tienes que ganar"

"Estamos decepcionado. Cuando estas 2-0 por delante y no lo llevas al final es decepcionante", dijo Sommer en declaraciones al canal Sky.



En general el meta cree que su equipo hizo un buen partido pero no supo manejar la fase final como ya pasó en el compromiso anterior de la Liga de Campeones ante el Inter, que también terminó 2-2.



"Hicimos un buen partido. Aprovechamos las pocas debilidades que tiene el Madrid, encontramos espacios pero otra vez no supimos manejar la fase final", dijo.