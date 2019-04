Solskjaer habla del futuro de Paul Pogba, ¿lo ve fuera del Man United?

LONDRES. El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aseguró en la rueda de prensa previa al partido con el Barcelona que no se imagina a Paul Pogba fuera del equipo inglés la temporada que viene.

De esa manera cortó el noruego los rumores que sitúan al francés en la órbita del Real Madrid para la próxima campaña.

"Pogba espera con ganas el partido de mañana (miércoles, a la 1:00 p.m.). Sabe que en el partido contra el PSG (no estuvo por sanción) no vivió su mejor momento. Solo está concentrado en jugar bien mañana contra el Barcelona. No me lo imagino fuera la temporada que viene", explicó el preparador.

Pogba, de 26 años, llegó al United en 2016 procedente del Juventus de Turín a cambio de 105 millones de euros y en las últimas semanas se le ha situado en la órbita de equipo como el Real Madrid.