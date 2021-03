Solo faltó el gol en el Cuscatlán

Atlético Marte y Chalatenango firmaron un 0-0 en el estadio Cuscatlán, donde el equipo capitalino sumó su primer punto del Clausura 2021 y cortó una racha de tres derrotas seguidas.



El punto supo a poco para el cuadro marciano que después de cuatro fechas del Clausura todavía no celebra una victoria.



Fue un partido de dominio alterno, con opciones de gol en ambos lados pero terminó con mejores sensaciones el equipo chalateco que asegura el tercer lugar del Grupo Centro en la fase regional del.



Atlético Marte encaró el juego con la misión de buscar su primera victoria del Clausura 2021. Los marcianos suman tres derrotas consecutivas al caer en el debut ante los norteños pro 3-1, luego Santa Tecla les propinó el mismo marcador en el Cuscatlán y en su último juego perdieron por 3-2 ante el campeón Alianza.,



Por eso para Cristian Domizzi sumar puntos era importante y el entrenador argentino presentó dos variantes



El equipo chalateco también llegó con el ánimo golpeado luego de dos derrotas consecutivas ante Alianza por 1-0 en el Gregorio Martínez y por 3-2 en Las Delicias ante Santa Tecla.



El técnico Ricardo Montoya también hizo modificaciones en su once inicial y la incorporación de Efraín "Júnior" Burgos fue la principal novedad.



Burgos fue el último fichaje del cuadro chalateco y retornó al fútbol salvadoreño luego de jugar con FAS en 2018 y su paso por el balompié estadounidense. El último equipo de Junior Burgos fue el Vegas Light de la USL.



Ricardo Montoya también dejó a Miguel Miguel Lemus más atrás de lo habitual y además de la función defensiva cumplió como el encargado de meter esos balones precisos en cada recuperación del cuadro morado.



La necesidad de puntos en ambos equipos propicio un partido dinámico con opciones a gol en las dos porterías desde los primeros minutos.



Un desborde de Ezequiel Rivas por derecha con un centro que le quedó a centímetros a Foster fue uno de los avisos del Chalatenango apenas al minuto 7 y reaccionó el anfitrión con disparo potente de Wilmer Novoa que Henry Hernández mandó a tiro de esquina, al minuto 10 .



La mejor oportunidad para anotar fue para los norteños con un contragolpe que comenzó Ezequiel Rivas y terminó con un disparo a la base del poste del jamaicano Chevone Marsh, al minuto 15.



Ezequiel Rivas también tuvo su oportunidad para anotar, al minuto 26, al recibir un pase preciso en el área pero al ex jugador albo le faltó convicción a la hora del mano a mano contra el argentino Matías Coloca que le quitó el balón de los pies ante la duda de Rivas si estaba en fuera de juego.



Efraín Burgos se animó con los tiros libres y en su segundo cobro dejó parado a Coloca pero el balón pasó muy cerca del poste izquierdo.



El equipo norteño mantuvo un asedio constante del minuto 25 al 39 en el que generó otras aproximaciones peligrosas como la que tuvo Henry Reyes al incorporarse al ataque y en una pared con Rivas quedó frente a la portería de Coloca que evitó el gol chalateco con un manotazo ,



Por las oportunidades generadas y el mejor trato al balón en la recta final del primer tiempo, el 0-0 supo a poco para Chalatenango que bien pudo irse al descanso, al menos, con dos goles de ventaja.

SEGUNDO TIEMPO



Atlético Marte regresó del camerino con mejor disposición y Domizzi hasta hizo su primer cambio con el ingreso de Edgar Valladares por el colombiano Jhony Morán.



Valladares llegó a darle impulso a la ofensiva marciana que merodeó el área rival con buena idea y obligó al equipo visitante a replegarse un poco.



Chalatenango tardó ocho minutos en para poder disparar otra vez a la portería de Matías Coloca luego de un ligero dominio del cuadro azil



En Chalatenango la primera modificación fue la de Efraín Burgos por José Rodrigo Herrera, quien dejó el campo al minuto 57 con una molestia muscular en su pierna derecha.



Los gritos y las salidas de Domizzi a la orilla de su zona técnica fueron más recurrentes al ver que su equipo perdía de a poco el control del balón y el Chalatenango se acercaba con peligro a la cabaña defendida por Coloca.



Foster metió un disparo cruzado, al minuto 25, y sumó otra buena aproximación para los norteños que volvieron a reencontrar un buen momento en el partido.



Tomó nota de esos detalles Domizzi y las llegadas del rival fueron pocas en la recta final, mientras el Marte lamentó que el disparo de Fernando Villalta se estrellara en el poste, al minuto 89 que fue la última aproximación y la más clara del cuadro capitalino que suma cuatro juegos sin ganar en el Clausura y lejos del inicio esperado.