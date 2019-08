"Solo al que no tiene sangre no le duele esto"

Lo de Jocoro ya pasó a nivel crítico. Tres derrotas al hilo en una semana. El equipo fogonero no tiene ahora cómo levantar cabeza. Ayer fue al estadio Juan Francisco Barraza a intentar reponerse de los dos tropiezos anteriores, ante Limeño y Alianza, pero no pudo ante Águila y cayó por 2-0.

Al final del juego ante los emplumados, Nelson Ancheta, técnico de los fogoneros, se encerró con los jugadores en el camerino, para buscarle una solución a estas tres derrotas al hilo. La reunión duró más de 20 minutos.

El panorama no es nada alentador para Jocoro. Han caído en la tabla y los ánimos están tocados. "Me siento triste. Cuesta digerir estas derrotas, son tres al hilo. Es un golpe duro, pero hay que seguir trabajando. Lastimosamente estamos cometiendo errores puntuales. Hay que trabajar, esto apenas comienza", apuntó el atacarte Romel Mejía.

Por su parte, el zaguero de Jocoro, Cristian Portillo, dijo que ese plantel no puede ser tan ingenuo para cometer los mismos errores en diferentes partidos. "No podemos seguir así. Solo al no tiene sangre no le duele esto. Tenemos que hablar seriamente. No basta con lo que estamos poniendo como grupo. Creemos que con un buen arranque ya logramos todo. Tenemos que decirnos en la cara en lo que estamos fallando. El técnico no tiene culpa. Él nos dice lo que tenemos que hacer dentro de la cancha ", indicó Portillo.