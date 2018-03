Solo 4 de 12 equipos de primera división tienen equipo femenino

La FIFA pide como requisito para otorgar licencias a los clubes de fútbol que estos cuenten con una afiliación a un programa que fomente el balompié entre las mujeres, pero en la primera división salvadoreña el tema aún no se trata con la misma seriedad que exige el organismo internacional.

De acuerdo a la información que proporcionó CONCACAF, los clubes nacionales tienen hasta agosto de este año para llenar una serie de requisitos y obtener su licencia de club. Uno de ellos es contar con un equipo femenino, aspecto que solo cuatro instituciones cumplen pro ahora: Alianza, FAS, Firpo y Águila.



Esto es lo que opina la máxima exponente del fútbol femenino salvadoreño: "Alejandra Herrera culpa a la FESFUT de esta situación".

Para el vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Víctor Zenón Gómez, el tema "va de a poco; nos sentamos, lo platicamos y la FIFA está encaminada a apoyar más abiertamente al fútbol femenino, pero eso no va de inmediato, ni para la próxima temporada".

"Lo que se ha pedido es que se proyecte y se trabaje más en la creación de las ligas femeninas", expresó.

LO QUE ESTÁN HACIENDO

Por el hecho de que tener un equipo femenino no es una exigencia de inmediato cumplimiento -de acuerdo a Zenón Gómez-, los clubes nacionales se han quedado de "brazos cruzados".

Al preguntarle sobre el tema al gerente del Isidro Metapán, Fredy Vega, comentó: "estamos viendo las alternativas que tenemos. No nos hemos puesto plazo porque hay margen dentro de las licencias de clubes, ya estamos viendo cómo hacemos con eso".

Por su lado, José Vásquez, representante del Municipal Limeño, otro club que no posee un combinado femenino en la liga femenina nacional, dijo que "estuvimos presentes en una capacitación (de la CONCACAF en octubre pasado) y nos hicieron ver que se necesitará contar no solo con una femenina sino también con una sub 15 mixta y que eso iba a ser lo novedoso. Más allá de esa información no hubo más al respecto".

Pese a ello, "no se ha dado un banderillazo de salida y nosotros estamos prestos a montar un equipo".

Mientras que el gerente de la primera división, Eliseo Juárez, dijo no tener la información sobre esos nuevos requisitos para obtener licencias de clubes ni respecto a proyectos de equipos femeninos en las instituciones del máximo circuito.

"No he visto esa información, no me la han enviado", acotó Juárez.

Zenón Gómez fue claro en que no se han planteado sanciones para los clubes que, cuando llegue al final el plazo de cumplimiento de exigencias de la FIFA, no hayan cumplido dichos requerimientos que se impulsan para mejorar a los clubes de fútbol.