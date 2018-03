Solidaridad con árbitro tras denuncia por acoso sexual

Luego de que EL GRÁFICO publicó la denuncia de la árbitra Vilma Montes contra el instructor FIFA Rodolfo Sibrián por acoso sexual y expresiones de violencia, figuras femeninas del deporte salvadoreño se pronunciaron a favor de la réferi.Kriscia Lorena García, gerente deportiva del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y consagrada exatleta, condenó el hecho y pidió a las autoridades pertinentes que resuelvan este caso.“Como mujer, solo puedo calificar eso (el acoso) como una falta de respeto. Las autoridades deben velar por el respeto a la mujer. Me solidarizo con ella (Vilma Montes) que ha tenido el valor de denunciar esta situación tan penosa”, comentó García. “Lastimosamente vivimos en un país donde prevalece el machismo”, añadió.García también lamentó que en varias ocasiones ha visto a aficionados lanzar improperios a las árbitras sin ninguna consideración, y que ese es un comportamiento que nadie combate ni denuncia. “Ellas son objeto de críticas, nadie pone orden. Como mujeres, tenemos que respaldarnos”, sentenció.Laura Vanessa Vásquez, taekwondista destacada de nuestro país, también expresó su indignación tras hacerse público el boicot a su carrera que Vilma Montes habría sufrido tras no ceder a las pretensiones del exvicepresidente de la Comisión de Árbitros de la FESFUT.Dijo que en su carrera deportiva nunca ha pasado por este tipo de situación, “pero de haberlo sufrido, lo denuncio de inmediato”.“Ningún acoso es tolerable, no debe permitirse. Cuando suceda, debemos avocarnos a las instituciones pertinentes y denunciar. Reconozco la valentía de esta señora árbitra, que está marcando un precedente”, comentó Vásquez.Además agregó: “Ojalá que las autoridades resuelvan de forma expedita este caso, que le den seguimiento y que, cuando se solucione, ella no continúe bloqueada en su crecimiento profesional, porque eso pasa”.También detalló que es importante que las mujeres aprendan a reconocer los tipos de acoso a las que están expuestas. “No solo se trata del verbal, sino también del físico y del psicológico. No hay que tolerar este tipo de situaciones, en ningún ámbito”.Brenda Cerén, seleccionada nacional de fútbol y jugadora del Alianza Woman, también habló del caso con EL GRÁFICO.Dijo que lamenta todo lo que Vilma ha pasado y que son situaciones frustrantes. “Siempre hay personas que se quieren sobrepasar con una de mujer”, manifestó Brenda. “Hay que ver el valor que ella tuvo para no quedarse callada porque sabe que esto tiene sus consecuencias, admirar el valor que tuvo para denunciar este hecho, espero que la persona responsable enfrente las consecuencias”.Cerén dijo que hasta el momento nunca ha pasado por una situación como esta, pero “tengo compañeras que me han comentado que les han sucedido cosas iguales. Conozco a muchas compañeras que nos han comentado de eso, que en partidos o entrenos se han encontrado con situaciones incómodas, les da miedo y mejor se retiran de seguir en algunos equipos o incluso dejan el fútbol”.Por su parte, Lilian Castro, una de las máximas representantes del tiro deportivo en el país, condenó toda la situación y dijo que no hay justificación para el acoso contra la mujer.“¡A veces dicen que por la forma en que uno se viste le pueden pasar esas cosas! Eso es inadmisible... Cuando ocurren este tipo de cosas, hay que denunciar; si a mí me hubiese pasado, no me quedo callada, lo denuncio tal cual lo ha hecho la señora Montes”, afirmó.Finalmente, Ana Miranda, exjugadora del Alianza Woman, también se refirió al caso de Montes. “Estas cosas (acoso) están mal sin importar los detalles y cuando sucedan hay que denunciar, no hay que demostrar tolerancia hacia estos comportamientos. Hay que hablar y defender siempre nuestros derechos”, aseguró.