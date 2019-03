Solari responde a los rumores: "Este club ha tenido más candidatos que Julia Roberts"

MADRID. Santiago Solari, técnico del Real Madrid, puso una nota de humor a los malos resultados que eliminaron a su equipo de Copa del Rey y le dejan prácticamente sin opciones en Liga española, y ante los rumores del regreso de José Mourinho, aseguró que el club "siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts".

Ajeno a los rumores pero conscientes de que los últimos resultados han mermado su crédito, Solari se tomó con humor ser preguntado por el portugués Mourinho y su posible regreso al banquillo la próxima temporada.

"Este club tiene y siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal", manifestó con sonrisa antes de trasladar a otras esferas del club la decisión de elegir un candidato para el banquillo del próximo curso.

Centrado únicamente en el Ajax, el actual técnico madridista intentó lanzar un mensaje positivo para una nueva reacción. "Queremos ganar y pasar la eliminatoria. El equipo tiene mucho carácter y es algo de lo que estoy muy orgulloso".

"El vestuario es muy fuerte. Estos jugadores tienen mucha experiencia y carácter. No significa que estén contentos por lo que ocurrió pero sí con la conciencia tranquila por darlo todo. Dieron su máximo esfuerzo aunque no estamos felices porque no ganamos. Por suerte tenemos otro partido, muchos difíciles juntos, y estamos preparados para competir de seguido por cosas importantes", valoró.

NO RESPONDIÓ A MODRIC

No quiso entrar Solari en la frase del día pronunciada por Luka Modric, cuando reflexionó sobre la salida de Cristiano Ronaldo y la apuesta del club por repartir el gol entre los jugadores de ataque, sin que Gareth Bale, Marco Asensio o Karim Benzema hayan cumplido las espectativas.

"De Cristiano hablamos ya, es historia viva de este club y todo lo que ha hecho está en las vitrinas. Máximo respeto por él y los que estamos, trabajamos lo máximo posible para jugar mejor, defender bien y marcar más goles", señaló.