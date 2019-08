Small: "Hay que tener cuidado con Peñaranda"

El delantero colombiano de Alianza, Raúl Peñaranda, dijo que la zaga alba deberá estar pendiente de los movimientos del atacante panameño de Tauro, Enrico Small, en la serie por octavos de final de Liga CONCACAF.

Peñaranda jugó en Panamá antes de venir a Alianza y sabe que ese delantero canalero puede ser un trago amargo para los paquidermos. El primer juego de esta serie se va a disputar este jueves, en el estadio Cuscatlán.

Pero ante esas palabras de Peñaranda, Small, quien habló con este medio desde Panamá, también sabe lo que Peñaranda puede complicar a la zaga de los blanco y negro. Los dos delanteros se conocen mutuamente. '

"Debemos tener cuidado con Peñeranda. Acá en Árabe Unido no le dieron mucha oportunidad, pero es una gran goleador. Mis compañeros de zaga tendrán que estar pendientes de él. Sobre mí, no me gusta hablar mucho. Me gusta demostrarlo en la cancha'', dijo el atacante de Tauro

Por otra parte, Small dijo que no se van a meter atrás en el juego de este jueves en el Cuscatlán. En Tauro saben que Alianza liquidó la serie en el juego de ida ante San Francisco, de Panamá, en fase previa, a inicios de este mes, con pizarra de 5-1.

Por esa razón es que el canalero recalca que su equipo no vendrá a especular al Cuscatlán. "Queremos ir a buscar el partido en El Salvador. Alianza ya eliminó a un buen equipo como San Francisco y queremos hacer lo que San Francisco no pudo hacer en esta liga. Vamos por esos tres primeros puntos", apuntó Small.

Small dijo que Tauro no puede permitir que Alianza le marque en el Cuscatlán. Se aferra a la motivación que trae el equipo canalero. "Luego debemos cerrar bien en casa", dijo el jugador de Tauro.

El partido de vuelta se jugará el 29 de este mes , en el estadio Rommel Fernández, de la capital canalera.