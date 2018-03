Sindicato de futbolistas bolivianos pide no comenzar torneo Clausura

Por salarios retrasados, el sindicato de futbolistas bolivianos pidió a los capitanes de los 12 clubes de primera división del país no presentarse este fin de semana en las canchas para comenzar el torneo Clausura."Instruimos no presentarse en los estadios el fin de semana", declaró el secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, quien aseguró que la organización tiene "la mejor predisposición de resolver el problema por deudas impagas con los jugadores".El dirigente precisó que la acumulación de deudas en ocho de los 12 equipos llega al millón de dólares, aunque también aclaró que existen equipos como Bolívar, Oriente Petrolero, The Strongest y Guabirá, que están al día con sus jugadores.La Liga del Fútbol Profesional de Bolivia, que agrupa a los clubes de primera división, convocó este sábado a una reunión con la finalidad de evaluar el conflicto y aprobar una nueva fecha para el inicio del campeonato, cuyas 22 fechas ya estaban programadas.