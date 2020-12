Sindicato FESFUT pide mesa de negociación para bonos y protocolos

El Sindicato de trabajadores de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Sitrafesfut) pidió este martes 22 de diciembre una mesa de dialogo con el Comité Ejecutivo de la FESFUT para tratar los temas de aplicación de medidas de bioseguridad en el edificio Administrativo y de las ADFAS y sobre el complemento de los bonos navideños del 2019 y 2020.

Las exigencias de reforzar medidas de bioseguridad en las instalaciones de la Fesfut son debido al riesgo de que el país tenga una segunda ola de contagios de Covid-19. Los de Sitrafesfut también denunciaron que los miembros del Comité Ejecutivo han cerrado dialogo con el sindicato.

"Se solicitó audiencia, la cual fue concedida por el Comité Ejecutivo, pero al ser recibidos, lo uúnico que se limitaron a decir es que enviaramos nustras peticiones por escrito y al consultar la respuesta se han negado a proporcionarla, cerrando las puertas a una negociación", citaba el comunidado del sindicato".

"En este momento como país se está dando una tendencia elevada de casos COVID-19 y es necesario aplicar medidas de bioseguiridad y proporcionar implementos en todas las intalaciones", añadió el comunicado.

Al respecto del comunicado del Sitrafesfut, el secretario general de la Fesfut, Luis Pérez, dio su postura. Pérez aseguró que en las instalaciones de la Federación se hace el uso correcto de las medidas de bioseguridad.

"Le puedo decir que se ha cumplido a cabalidad las medidas de bioseguridad en todas las áreas, me parece muy extraño lo que dice el Sindicato. Aquí hasta tenemos una clínica, con doctor y todo, ellos son los responsables, ellos toman el control, ellos están supervisando. Cuando se hacen las concentraciones, ellos son los encargados, por eso me parece muy extraño", dijo Luis Pérez.

"Me parece inaceptable de que ell sindicato diga que no se cumplen las medidas, muy extraño, incluso, estos días de vacaciones vamos a volver a desinfectar, aprovechando que la mayoría de trabajadores estarán en la casa, se hará en todo el complejo deportivo", añadió Luis Pérez.

Con respecto a la petición del complemento de los bonos navideños del 2019 y 2020, el secretario general de la Fesfut aseguró que eso no es una exigencia de ley para la Federación entregarlo, porque no es parte del código de trabajo, ni del contrato colectivo.

"Esa es una consecióon que puede dar. Hoy se la puedo dar a usted, pero mañana si no tengo dinero, no se la puedo dar. Nosotros en abril, mayo, agosto, septiembre no trabajaron y a todos se les hizo sus pagos correspondientes y al día", aclaró el federativo.