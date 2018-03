Sin poder jugar en Champions, Gerard Piqué se pasa a la actuación

La cantante colombiana Shakira sigue mostrando el gran amor que siente por Gerard Piqué, defensor del Barcelona español, y no pierde ocasión para profesarle su afecto, al punto que lo convertirá en la estrella de su próximo videoclip.La pareja fue observada en el set de rodaje de la nueva producción videográfica de la colombiana, aprovechando el día de descanso que tuvo el jugador culé este lunes.Se prevée que el video mudical de la canción "Me enamoré" se estrene el 26 de mayo.Piqué y todos los jugadores del Barcelona recibieron días libre debido a que el Barcelona no compite esta semana en la Liga de Campeones de Europa, como sí lo hace el Real Madrid. Los culés fueron eliminados en cuartos por la Juventus.