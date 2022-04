Simeone pide explicaciones sobre el negocio de la Supercopa de España

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, instó a la Real Federación Española de Fútbol a que explique "mejor" los contratos para la Supercopa de España en Arabia Saudí para quedarse "todos más tranquilos", una vez que, "por lo que sale en las informaciones" de los audios publicados por 'El Confidencial' entre Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y Gerard Piqué, defensa del Barcelona, al organismo le "favorecía más económicamente" si el Real Madrid y el conjunto azulgrana disputaban esa competición.

Simeone, sobre la Supercopa de España: pic.twitter.com/PT13ef9aJb — Sphera Sports (@SpheraSports) April 19, 2022



"Lo que sí está claro es que, a partir de que salen las informaciones, es que de cara a la Supercopa española de Arabia no hay ninguna duda de que económicamente, teóricamente, por lo que sale en la informaciones, les favorecía más a la Federación si van en este caso Real Madrid y Barcelona. Ante esto, ellos que están en la situación concreta lo tendrán que explicar mejor y así quedamos todos más tranquilos", expresó el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino del Atlético.



Y luego insistió: "Lo que sí vuelvo a repetir, que es claro por la información que llega salvo que haya una explicación más concreta de parte, sobre todo, de la Federación, es que conviene que vayan Barcelona y Real Madrid. No es muy difícil entenderlo".



"De la misma manera que nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber competido de la forma que lo hemos hecho estos diez años, nos vemos reflejados en todos los equipos que luchan por estar ahí cerca, como el Betis, el Villarreal, el Valencia, el Athletic, el Sevilla, la Real Sociedad... Todos creo que se quedarán con la sensación de que estamos en una misma bolsa nosotros", apuntó sobre la competencia que ha mantenido el Atlético con el Real Madrid y el Barcelona durante la última década.



Sin "nada que comentar a todo lo que el mundo escucha", cuando Rubiales expresa en uno de los audios 'dice Tomás que la Liga la va a ganar el Atleti... pobrecito', también fue preguntado por la intermediación de Gerard Piqué en la negociación para jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí, pese a ser jugador del Barcelona, uno de los competidores en ese torneo. El Atlético se enfrentó a él en la edición de 2020, con triunfo rojiblanco por 3-2.



"No voy a entrar en este tipo de situaciones, porque Piqué, más allá de ser un futbolista extraordinario, es muy inteligente, tiene una empresa paralelamente y esas son gestiones que no van en comunión. Cada uno tiene una empresa y es futbolista. Se da la consecuencia que juega en el Barcelona", valoró el técnico.