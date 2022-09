Simeone elogia al Real Madrid tras la derrota

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este domingo, tras la derrota contra el Real Madrid en el derbi (1-2), que le "gusta" que se pueda ver "a un equipo que defiende bajo y ataca" como el conjunto blanco, que le recuerda al bloque rojiblanco que fue campeón de Liga con Diego Costa en 2013-14, y remarcó que, "cuando hay contundencia, el fútbol es maravilloso", al tiempo que consideró que el 0-2 en el minuto 35 "no encaja tanto con lo que estaba pasando".

"Me quedo con una sensación de no haberle sacado la cara al partido nunca, pese al golpe del 0-2 que, visto lo que estábamos viviendo, no encaja tanto con lo que estaba pasando, pero la contundencia es maravillosa y ver a un equipo que defiende bajo y ataca me hace recordar al equipo que teníamos allá con Diego Costa, que salíamos al contragolpe. Cuando hay contundencia, es maravilloso el fútbol", expresó.

"Nada para reclamar al futbolista, más allá de un error que puede haber dentro del juego, porque lo dieron todo y se entregaron al partido. Lo empezamos bien, ellos tienen un juego directo muy bueno, una transición defensa-ataque muy rápida, con una contundencia extraordinaria. Me gusta que se pueda ver un equipo que juega defensivamente ordenado, juega bien, contraataca y aprovecha muy bien sus situaciones como hace el Madrid", dijo.

"Gran trabajo del míster (Carlo Ancelotti), porque logra juntar varios futbolistas que juegan muy bien a la pelota, al mismo tiempo trabajan defensivamente y al mismo tiempo contragolpean. Pese a todo esto siempre estuvimos en el partido, siempre buscamos no irnos del partido, pese a ese 0-2 que era fuerte para lo que se estaba viendo. La segunda parte mejoramos la intensidad, cuando entraron Cunha y Correa, que le dieron más de vida y un poco más de agresividad al equipo que no la tenía hasta ese momento. Si contra el Madrid no tienes intensidad es muy difícil recuperarla", abundó.

El Atlético se queda a ocho puntos de distancia del liderato del Real Madrid. "Nosotros competimos cada partido como siempre, intentando en cada encuentro dar el máximo para sumar la máxima cantidad de puntos. Es verdad que venimos de perder dos partidos en casa en Liga, con el Villarreal y hoy, posiblemente los dos no merecidamente, pero perdimos", apuntó Simeone, que esperó disponer cuanto antes de Stefan Savic y José María Giménez "para tener alternativa" para armar la defensa.

Marcos Llorente volvió al carril derecho. "Entendía que tenía más respuesta en el duelo con Vinicius, como lo hizo, que lo hizo muy bien, con un gran trabajo. No es una excusa que Marcos acá o Marcos allá. Ante la imposibilidad de Giménez y Savic (ambos lesionados) estamos retrasando a Witsel para que nos dé tranquilidad en esa parcela. A seguir trabajando, no mirar más allá del partido del Sevilla, saber qué es lo que hacemos bien y qué es lo que tenemos que mejorar y seguir trabajando, mirando al día a día, que es lo único que importa", valoró.

Simeone contó por primera vez en esta temporada con Antoine Griezmann como titular, tras ser suplente cada uno de los partidos anteriores. "Entendíamos que podía salir de inicio. Nos dio un gran trabajo, se le vio en varios lugares, primero como segundo punta, intentando bajar a asociarse, en el segundo tiempo volcándose a la izquierda para trabajar sobre la banda. Hizo un partido importante, como lo hicieron varios chicos del equipo".